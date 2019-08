Jude Law, un soltero codiciado

El actor británico Jude Law, de 34 años, disfruta de su soltería después de 16 años de vivir en pareja, y ya no siente que tenga la necesidad de demostrar que es “más que un chico guapo”, revela al semanario alemán “Gala”.



“A veces no me lo creo ni yo, pero siempre he vivido en pareja”, explica el actor de películas como “Alfie”, “Closer” o “Cold Mountain”.



“Ahora disfruto porque puedo concentrarme por entero en mi trabajo o en mis hijos (tiene dos hijos y una hija, fruto del matrimonio con la actriz Sadie Frost), y por encima de todo, ahora tengo tiempo para mí mismo”, explica a la revista del corazón en la edición que saldrá a la venta mañana jueves. El verano pasado, el actor que dará vida próximamente a Hamlet bajo la dirección de Kenneth Branagh y junto a actores como Daniel Day-Lewis y David Warner, fue visto en Berlín con la actriz y modelo Susan Hoecke.



De ésta dijo que “es una amiga”. “Hace tiempo que la conozco, nos conocimos en Los Ángeles hace años. Teóricamente somos una pareja de enamorados. Pero teóricamente también ando por ahí con Cameron Díaz, en Hawai...”, explica irónico.



Desde que cumplió los 30, se explaya Law, vive con la impresión de que no tiene ya nada que demostrarse a sí mismo “ni a nadie”.



Cuando tenía veinte, prosigue, era mucho más obstinado, y quería demostrar con todas sus fuerzas “que era mucho más que un chico guapo. Pero esta fase, gracias a Dios, ya la he superado”, dice.