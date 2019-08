Hermanita de Britney Spears está embarazada

Jamie Lynn Spears, la hermana de 16 años de la cantante estadounidense Britney Spears y protagonista de la serie Zoey 101 del canal de TV Nickelodeon, está embarazada, según publican los medios estadounidenses.



En declaraciones a la revista británica del corazón OK!, que sale el miércoles a la venta en Nueva York, Jamie Lynn Spears asegura estar embarazada de su novio, Casey Aldridge. "Fue una gran conmoción para los dos, algo inesperado", dijo Spears a la publicación.



La hermana de la cantante está en su decimosegunda semana de embarazo y admitió que al principio no quiso hacer pública la noticia, según sostuvo a la revista.



Es algo que no se debe hacer



Preguntada sobre el mensaje que manda así a otras adolescentes que la admiran, la actriz fue categórica: "definitivamente creo que es algo que no se debe hacer, es mejor esperar".



La joven afirmó que, después de que un médico confirmara su embarazo, permaneció dos semanas sin decírselo a nadie.



"Sólo lo sabía uno de mis amigos porque necesitaba saber qué hacer antes de que la opinión de otros afectara mi decisión. Después se lo dije a mis padres y al resto de mis amigos. Estaba asustada, pero tenía que hacer lo mejor para mí", dijo.



La madre de Jamie y Britney, Lynne Spears, comentó a la revista que la noticia del embarazo de su hija fue una sorpresa para ella.



"No podía creérmelo porque Jamie siempre ha sido muy concienzuda. Nunca llegaba más tarde del toque de queda. Estuve conmocionada. Quiero decir, es mi hija de 16 años", comentó la madre de las artistas.



Por su parte, el canal Nickelodeon indicó en un comunicado que respeta la decisión tomada por la protagonista de su formato televisivo. "Sabemos que es un momento muy difícil para ella y su familia, y nuestra preocupación principal ahora mismo es el bienestar de Jamie Lynn", señaló la compañía.