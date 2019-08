Música y cine: lo mejor de 2007

Muchos acontecimientos sucedieron en este 2007. Algunos más relevantes que otros. EL NUEVO DIARIO te presenta un resumen de los hechos trascendentales a nivel internacional en cuanto a farándula se refiere.



49 entrega de los premios Grammy

Este magno evento fue celebrado en el Staples Center de Los Ángeles, EU. Las grandes triunfadoras de la noche fueron Dixie Chicks obteniendo: Mejor Álbum del Año, Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Interpretación de Country Grupo y Mejor Disco de Country de 2006. El Grammy a Mejor Artista Revelación lo obtuvo la cantante de country y ex American Idol, Carrie Underwood.



Grammy Latinos

En la Octava Edición de los Grammy Latinos 2007, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra arrasó con cinco premios a los que estaba nominado, y fue elegido la Persona del Año por su corazón y dedicación a tareas humanitarias.



Los gramófonos dorados son el símbolo de esta fiesta latina. Los ganadores en las principales categorías fueron: Juan Luis Guerra con Grabación, Álbum y Canción del año; Jesse & Joy, como el Mejor Nuevo Artista del Año, y el MTV Unplugged de Ricky Martin se llevó el Mejor Álbum Vocal Masculino. La última de las categorías premiadas fue Mejor Álbum Flamenco, dejando victorioso al tema “Techarí” de Ojos de Brujo.



Premios MTV Latinoamericanos 2007

En esta sexta entrega de premios a la mejor música latinoamericana, la agrupación mexicana Maná se llevó no sólo las palmas, sino también el agasajo más codiciado, como es el premio en la categoría “Mejor Artista del Año”, en donde miles de fanáticos reunidos en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana fueron testigos de este logro.



Maná obtuvo la primera lengua en la categoría de Mejor “Grupo o Dúo”, con lo que consiguió perfilarse como el ganador absoluto de la noche, ya que el premio “Mejor Artista del Año” es el más codiciado de estos premios.



Además de ello, la Artista Promesa fue La Mala Rodríguez; el Premio Influencia fue para The Cure. En cambio, el Mejor Artista Independiente fue No lo soporto, y la canción del año fue para Avril Lavigne con “Girlfriend”.



Los Billboard Latino 2007

Más premios, más música y más ganadores nos deja el 2007. El banquete musical que se disfrutó en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2007 --que se llevaron a cabo en Miami-- estuvo marcado por la variedad y la calidad de ritmos.



En esta decimoctava entrega, Paulina Rubio ganó el premio Álbum del Año, y el cantante español Miguel Bosé recibió el premio a la Trayectoria Artística de los Billboard de manos del cantautor colombiano Juanes. Por su parte, el premio denominado Hot Latin Track “Rakata” lo ganaron Wisin & Yandel, que también se llevaron el premio al “Ringtone” del año.



El Álbum Tropical del Año Nueva Generación se lo llevó el cantautor Fonseca. En cuanto al tema Reggaeton del Año fue para Rakim & Ken-Y; el Mejor Álbum rap/hip-hop del año recayó sobre Toby Love, también ganador del Tema Tropical Airplay del año.



Por su parte, Don Omar cargó con el álbum Reggaetón del año; Víctor Manuelle se llevó el premio al álbum tropical del año masculino, y la cantante Paulina Rubio con el Álbum Pop Femenino del Año y Tema Pop Airplay del año.



Premios MTV al cine

Y no sólo de éxitos musicales estuvo colmado este año, pues la onda cinematográfica igualmente dejó su respectiva huella. MTV Movie galardonó a la tercera entrega de “Piratas del Caribe, cuya saga es titulada El cofre del hombre muerto”, la cual se llevó los premios principales. Johnny Depp, protagonista de la cinta, recibió el galardón como Mejor Actor. Éste recibió junto al productor de la cinta, Jerry Bruckheimer, el premio Golden Popcorn. Por su parte, la película “Transformer” ganó en la categoría de Filme Sin Estrenarse.



Cine hispano sobresalió en nominaciones al Oscar

Y en más noticias relevantes de 2007, el ámbito cinematográfico continuó abriéndose camino. La 79 entrega de los Oscar mantuvo gran suspenso en torno a la categoría de Mejor Película y Mejor Director, pero al final nos enteramos que se los llevó Martin Scorssese por la cinta “Departed” (Los Infiltrados). Minutos después la gran sorpresa se la dieron Jack Nicholson y Diane Keaton al mencionar a “Departed” como Mejor Película.



Alan Arkin logró el premio a Mejor Actor de Reparto, por su interpretación como el abuelo cascarrabias en “Little Miss Sunshine”. El Mejor Actor y Mejor Actriz fueron Forest Whitaker por “The Last King of Scotland” y Helen Mirren por “The Queen”, respectivamente.