Suspende publicación de libro sobre familia Spears

La madre de la cantante pop estadounidense Britney Spears suspendió la publicación de un libro sobre la familia, informó la editorial Christian publishers el pasado miércoles, en momentos en que se hacía público el embarazo de su hija de 16 años en los medios locales.



Lynne Spears iba a publicar el libro “Pop Culture Mom: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World” con el editor Thomas Nelson en abril.



Sin embargo, un portavoz de la editorial con sede en Tennessee (sureste) dijo que la publicación del libro fue suspendida luego de conversaciones con Spears la semana pasada.



“Ha sido pospuesta indefinidamente”, dijo Lindsey Nobles a la AFP. “Lynne nos habló la semana pasada. No tenemos más comentarios”, agregó.



La hermana de 16 años de Britney Spears aseguró estar embarazada en una entrevista que será publicada el viernes.



Jamie Lynne Spears --estrella del programa televisivo “Zoey 101”-- dijo a la revista OK! que descubrió su embarazo en noviembre.



Según la entrevista, el padre del bebé es el novio de la actriz, Casey Aldridge.