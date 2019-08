Cincuentonas estupendas

Hablamos de mujeres sin fecha de caducidad. ¿Han firmado un pacto con el diablo? ¿Se han bebido el elixir de la eterna belleza? Simplemente han sabido contrarrestar el tiempo de manera que siguen luciendo unas esculturales siluetas, para sus años, y deslumbran más atractivas que nunca. ¿Su truco? Entrenadores personales, dietas y un poco de ayuda del bisturí, la aguja y la inyección.



“Si te sientes joven lo reflejas por fuera”, afirman muchas de estas damas que al igual que el buen vino ganan cada cumpleaños.



Entre las ‘happy boomers’ --término aplicado a mujeres de edad avanzada bien conservadas-- Sharon Stone se erige como su icono y musa indiscutible. A las puertas de su cumpleaños número 50, es hoy más bella, si cabe, que cuando saltó a la fama, gracias a su papel en “Instinto Básico”. Su mirada enigmática y radiante sonrisa son igual que en su juventud, además, sus signos de expresión están intactos.



Más mérito tiene la actriz si tenemos en cuenta que hace pocos años fue víctima de un infarto cerebral que la puso al borde del abismo. Sus contorneadas piernas, que la erigieron como la mujer más sexy de su época, se ven hoy igual de fibrosas y flexibles. Delgada, sin pasarse, Stone confiesa que el secreto de su belleza reside en un mayor conocimiento de sí misma. Por supuesto, admite seguir una dieta baja en calorías y realizar ejercicio de manera habitual.



Otra que hizo temblar al mundo con su sensual, escultural y voluptuosa anatomía, fue Kim Basinger. Su cara angelical y su boca de labios gruesos se conservan como cuando filmó “Nueve semanas y media”, junto a Micky Rourke. Icónico filme de los años 80 que colocó a Kim Basinger como la mujer más deseada de la industria cinematográfica. En la actualidad, la actriz no se puede quejar.



Aliado del tiempo

Pero si de milagros hablamos, no podemos pasar por alto el experimentado por la reina del pop, Madonna, quien con 49 primaveras es mucho más bella ahora que cuando se contoneaba provocativamente al ritmo de “Like a virgin”. Horas y horas de ejercicio y su adherencia a las filosofías orientales como el yoga; además de una estricta dieta muy famosa en Hollywood, hacen de la diva de la canción una de las cincuentonas más apetecibles de la farándula.



Michelle Pfeiffer es otra que a las puertas de los cincuenta sigue conservando ese halo infantil y desvalido de belleza fría e intocable. Gélidamente bella, tanto en su carrera profesional como en su aspecto físico no le puede ir mejor.



Madre despampanante

Con menos años pero no por ello menos sorprendente, Demi Moore presenta el aspecto de una veinteañera. Madre ya de tres hijas adolescentes, luce mejor que nunca.



Nacidas todas de su matrimonio con Bruce Willis, Demi es madre a mucha honra, pero no por ello muestra el aspecto que cabría esperar para su edad (44 años) y número de partos.



Siendo ya madre de sus tres hijas, en 1996, la actriz se convirtió en el icono sexual más deseado de Hollywood, en el filme “Streaptease”, donde encarnaba a una bailarina de un club nocturno. Tan magnífico es su aspecto aún, que su última conquista y actual marido, Ashton Kutcher, es 16 años menor que ella.



Europeas añejas

En el continente europeo las féminas no se quedan atrás. La princesa Carolina de Mónaco en su 50 aniversario está más glamourosa y elegante de lo que nunca lo fuera a los veinte o treinta años. Hace gala de una estilizada figura y una piel tan luminosa como la de su adolescente hija, Carlota Casiraghi.