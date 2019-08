Julia Roberts vuelve a la cartelera

Julia Roberts, considerada “la novia de América”, por cómo se ha ganado al público en especial con sus comedias románticas, retorna a la gran pantalla con el satírico filme “Charlie Wilson’s War”, aclamado por la crítica.



Bajo la dirección de Mike Nichols y rodeada por un reparto en el que figuran Tom Hanks y Philip Seymour Hoffman, todos ellos ganadores del Óscar al igual que Roberts, la que fuera “Pretty Woman”, forma parte de un triángulo encargado de realizar operaciones encubiertas por todo el mundo.



Basada en la historia real del ex congresista demócrata Charlie Wilson (Hanks), el filme narra cómo éste logró unir fuerzas junto a un agente renegado de la CIA (Hoffman) y a una mujer de la alta sociedad de Houston (Roberts), para formar alianzas en nombre de su país con Pakistán, Israel y Egipto; al mismo tiempo que financiaban a los rebeldes afganos en su lucha contra la Unión Soviética. Esos esfuerzos contribuirán a la caída de ese régimen y a poner fin a la Guerra Fría.



Tanto Hoffman como Roberts aspiran al premio Globo de Oro como mejores intérpretes secundarios, mientras que Hanks aspira a llevarse el premio al mejor actor de comedia o musical.



“Esta película es la que probablemente mejor refleja las interioridades de Washington desde ‘Advise and Consent’ (1962), de Otto Preminger”, afirmó el columnista de The Washington Post, Stephen Hunter.



“Lo tiene todo. Diálogos inteligentes, Julia Roberts en bikini y luciendo espectacular, helicópteros rusos explotando y, además, es corta. No tiene nada que no pueda gustar”, añadió Hunter.



El guión del filme, adaptado del libro del periodista televisivo George Crile, corre a cargo de Aaron Sorkin, conocido por realizar los textos de la serie de TV estadounidense “The West Wing”.



Las últimas películas que Julia Roberts protagonizó fueron “Closer” y “Ocean’s Twelve” en 2004.