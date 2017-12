El Festival de Cap Roig ha cerrado esta noche su decimoséptima edición con un Jason Derulo que se ha entregado totalmente al público organizando una macrofiesta con mucho estilo.

El estadounidense ha conquistado el escenario del Festival durante las casi dos horas que ha durado el espectáculo, donde ha ofrecido los éxitos que más lejos le han llevado en el panorama internacional.

Jason se ha estrenado en la cita ampurdanesa de una forma atípica: con música de los mejores artistas house del momento como si de una discoteca se tratase.

"We found love", de Rihanna y Calvin Harris; "Ginza", de Enzo Ortiz, e incluso la versión del "Despacito" cantada por Luis Fonsi y Justin Bieber han sido algunos de los temas que han calentado al público de Cap Roig minutos antes que Jason irrumpiera en el escenario.

El artista ha optado por romper el hielo con el clásico "Wiggle", que combina ritmos del dance y el house más moderno, además de una coreografía de los bailarines espectacular.

El cantante no se ha hartado de animar al público repitiendo "put your hands up" (levantad las manos) y los asistentes no se han hecho de rogar y han bailado constantemente al ritmo de los éxitos de Jason.

De Interés: Ali Stone apuesta por su sexto sentido para triunfar

Los espectadores, que casi no se han sentado en las cerca de dos horas que ha durado el concierto, han gritado y ovacionado al artista cuando han sonado temas famosos como "Whatcha Say", con el cual Jason consiguió dar el salto a la fama en 2009.

"Get Ugly", "It Girl", "Marry Me" o "The Other Side" han sido algunas de las canciones por las que ha optado el artista, que se ha dejado la piel sobre el escenario con sus complejas coreografías.

Jason no ha podido evitar emocionarse ante un auditorio casi lleno al que ha incitado exclamando: "la fiesta más grande del planeta es ahora y aquí".

Entre el repertorio escogido para esta noche en Cap Roig también ha incluido el novedoso single "Swalla", que formará parte del nuevo disco que el artista tiene previsto presentar durante los próximos meses.

En medio de los gritos de los fans que han llenado las gradas del festival, Jason se ha abierto paso para encarar la última parte del concierto, donde ha apostado por temas como "Dont Wanna Go Home", "Breathing" o "Cheyenne".

Durante el espectáculo tampoco ha faltado tiempo para demostrar la calidad de los coreógrafos que acompañan al artista, los cuales han realizado en distintos momentos demostraciones del mejor break dance al más puro estilo estadounidense.

Con "In My Head", uno de los primeros éxitos que se le conoció al cantante de origen haitiano, el público ha vuelto a levantarse y a aclamar las cualidades artísticas de Jason, que ha entregado enormes sonrisas como muestra de satisfacción.

El artista no ha querido despedirse de Cap Roig sin antes interpretar dos grandes temas como "Talk Dirty" y "Want To Want Me", que han sonado en miles de discotecas de todo el mundo durante los últimos años.

"Muchas gracias Cap Roig, os quiero" ha proclamado Jason, que se ha despedido del Festival ampurdanés para viajar hasta Marbella, donde el próximo jueves ofrecerá un concierto en el marco del Festival Starlite.

Este ha sido el único concierto que el artista ha ofrecido este verano en Cataluña y uno de los tres programados en Europa durante estos meses.

Con la voz del estadounidense, Cap Roig ha cerrado esta noche una edición más batiendo récord de asistencia, con un total de 46.316 espectadores en los 27 conciertos organizados durante los meses de julio y agosto.