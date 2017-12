Juan Luis Guerra pondrá a bailar a los nicaragüenses este 20 de octubre en el Estadio Nacional de Futbol. Los organizadores del evento confirmaron hoy el precio de las entradas para disfrutar de un concierto del “Rey de la Bachata”.

Actualmente el cantante de origen dominicano promueve la gira “Todo tiene su hora”, como parte del disco, del mismo nombre, que lanzó en noviembre 2014.

Las entradas Platinum tendrán un precio de US$ 120, VIP US$ 60, Grada A US$ 45, Grada B y C US$ 20, según se dio a conocer hoy.

La última vez que el cantante dominicano deleitó con su música a los nicaragüenses fue con su gira "A son de Guerra Tour 2013".

Para muchos la noticia del concierto en Nicaragua ha sido de mucho agrado, tanto así que a través de las redes se ha vuelto viral, generando grandes expectativas para los seguidores del autor de temas como “Tus besos”, “Frío frío”, “Ojalá Que Llueva Café”, entre otros.

Juan Luis Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas.

Su estilo de mezclar merengue y bolero y la fusión de afro-pop/jazz le ha hecho ganar éxito en toda América Latina.

Para el concierto de Juan Luis Guerra en Nicaragua en 2013, se estima que llegaron unas 16,000 personas al Estadio Nacional de Futbol, contiguo a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Ese fue el segundo concierto de Juan Luis Guerra en Nicaragua.