Margot Robbie y Jared Leto protagonizarán un filme de Harley Quinn y el Joker

Margot Robbie y Jared Leto repetirán sus papeles de antihéroes de "Suicide Squad" (2016) y protagonizarán una película centrada en los personajes de Harley Quinn y el Joker, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.



Glenn Ficarra y John Requa, los realizadores de "I Love You Phillip Morris" (2009) y "Crazy, Stupid, Love" (2011), se encuentran en la última fase de negociaciones para ser los directores y guionistas de esta nueva cinta del universo cinematográfico que Warner Bros. está creando a partir de las historias de DC Comics.

La película sobre Harley Quinn (Robbie) y el Joker (Leto) llegaría después de la secuela de "Suicide Squad", cuya primera entrega recaudó en todo el mundo 746 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Esta semana está siendo bastante agitada en los despachos de Warner Bros. ya que el martes se supo que este estudio está preparando también un largometraje sobre los inicios del Joker.

Aunque la película sobre el Joker y Harley Quinn sí encajaría dentro del ambicioso proyecto narrativo de Warner Bros. que entrelaza todo un conjunto de películas sobre DC Comics, el filme acerca de los comienzos del Joker sería un proyecto independiente.



De esta manera, Jared Leto no participará en ese largometraje acerca de los inicios del famoso villano de Batman que, según las primeras informaciones, se situará en una cruda versión de la ciudad de Gotham emplazada en la década de los años 80.

Todd Phillips, el director de la trilogía de "The Hangover", se encargará de escribir la película sobre el nacimiento del Joker junto a Scott Silver, que ha firmado cintas como "8 Mile" (2002).



La web Deadline aseguró que Phillips dirigirá también esta cinta y que Martin Scorsese figurará como productor, pero otros medios como The Hollywood Reporter cuestionaron esta información y afirmaron que los papales de Phillips y Scorsese están todavía por definir.



La última película de Warner Bros. sobre DC Comics fue "Wonder Woman" (2017), que lleva recaudados más de 800 millones de dólares hasta la fecha, mientras que el siguiente lanzamiento de esta saga será "Justice League", que llegará a los cines el próximo noviembre.