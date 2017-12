Hoy Michael Jackson cumpliría 59 años. Ya han pasado 8 años desde que el Rey del Pop dejo huérfanos pero con un gran legado a sus millones de fans, “el mundo lo extraña” rezaba un tuit, esta mañana.

Por su parte su hija Paris Jackson compartió en su cuenta de Instagram una foto y un emotivo mensaje dedicado a su padre.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, la única persona que me mostró lo que realmente era la pasión, el que me dio una moral sólida para vivir y cómo soñar. Nunca volveré a sentir el amor como lo hice contigo”, escribió la actriz junto a la instantanea.

Sus mejores canciones, los acontecimientos que marcaron su vida y las frases más celebres del Peter Pan que nunca quiso crecer, en esta nota que te hará conmemorar la vida del artista que hoy sigue brillando con luz propia.

¡Adiós Jackson 5!

La gloriosa carrera que hoy conocemos de Michael Jackson, inició después que se separó de Los Jackson 5, un grupo que inciio en los años 60 junto a sus hermanos. En 1979 Jackson lanzó su primer disco como solista, "Off the Wall", con el que alcanzó 4 singles en el Top 10. El primer single, "Don't Stop 'til You Get Enough" logró un gran éxito en estados Unidos y Reino unido.

El show que cambio la historia del superbowl

Era 1993, y Michael Jackson estaba en la cupide de su carrera musical. En este año el mundo gozaba del éxito de su disco Dangerous. Era el medio tiempo del Super Bowl XXVII, plagado de pirotecnia y con un moonwalk incluido. Michael interpretó cinco cancionesy para cerrar de manera espectacular más de 3 mil 500 niños de diferentes nacionalidades, corearon el tema 'Heal the World', mientras la tribuna formaba un mosaico.

La razón de su piel blanca

La autopsia de Michael Jackson luego de su muerte en 2009 confirmó que sufría de vitiligo, una condición, que pocos conocen, de la piel por la cual se pierde progresivamente la pigmentación. Sin embargo, Jackson si usaba tratamientos para blanquear su piel.Una vez las manchas se hacen muy notorias y el maquillaje no puede cubrirlas, el tratamiento de blanqueo es común. Dado que las zonas blancas son más grandes que las negras, suena lógico blanquear lo oscuro.

Las denuncias por abuso a menores

Los escándalos sexuales empañaron la carrera de Michael Jackson, quien tenía el hábito de convivir con niños a quienes hospedaba en su rancho “Neverland”. En 1993 un menor de edad lo acusó de abuso infantil, lo que Jackson negó de manera rotunda, y el asunto se resolvió fuera de la Corte.

¿Michael Jackson fue asesinado?

El accidente de Pepsi

Este fue un momento crucial en la vida de Michael Jackson, cuando en 1984 Michael Jackson grababa durante un concierto un comercial de Pepsi, debido a una explosión de juegos artificiales el cabello de Michael Jackson se prendió en llamas, dejándole graves quemaduras que lo hicieron someterse a una cirugía craneal que le ayudó a recuperar el crecimiento de su cabello.

Su partida

Al igual que toda su vida, la muerte del rey de pop generó mucha polémica. En la mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills.

5 canciones para recordarlo

Thriller

You are not alone

Billi jean

Beat It

Smooth criminal