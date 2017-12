El español Juan Magan prepara un nuevo material discográfico en el que incluirá varias canciones con el sello que lo ha caracterizado, fusionar lo tropical y urbano con ritmos electrónicos, para crear nuevos sonidos para mantener contento a sus seguidores, que es lo que a él lo llena como artista.

“Todo el tiempo trato de experimentar, de fusionar, el trópico con lo electro, con el pop… todas las canciones que tengo terminadas son muy experimentales con muchos sonidos nuevos, sonando muy diferente. La verdad es lo que me apasiona, lo que me llena”, comentó en una entrevista vía telefónica con El Nuevo Diario.

“Yo estoy muy a favor de las fusiones porque me realiza como persona, ponerme retos a diario. Yo personalmente no podría hacer lo mismo todos los días, canciones con el mismo sentido. Creo que hay que ponerle pasión a las cosas y salir de las zonas de confort. A mí me gusta fusionar y hacer cosas diferentes, siempre teniendo un rumbo y una personalidad.

Lo tropical a Juan Magan se le da de forma muy natural. Desde niño escucha ese tipo de género y se comprueba en “Sígueme Bailando”, su más reciente sencillo en el que colabora con Nacho y Pasabordo.

La relación iberoamericana está más viva que nunca en términos musicales. “Sígueme bailando” es una canción que reúne el sazón de Colombia, Venezuela, España y la República Dominicana. Fusión a la que Juan Magan nos tiene acostumbrados mostrándonos esta vez la versión más pop de su faceta urbana. El trópico bajo la atenta mirada de los sonidos de Andalucía.

Juan Magan comentó que la participación en este tema se dio natural. Él envió la canción al estudio donde Pasabordo grababa y Nacho se encontraba presente, escuchó la canción, le gustó y quiso sumarse. “Para mí fue un placer que me enriquece, convierte la canción en algo inesperado, mayor. Tienen un talento incluible y además como persona son una maravilla”, declaró.

Creador de éxitos y catalizador de los conocidos como sonidos urbanos, Juan Magan no es solo un artista, es un talento creativo que busca compartir su vida, sus canciones y composiciones, porque como él dice “la vida es mejor si la vives con los demás”. Ahora vuelve con una pieza grabada junto a Nacho, uno de los exponentes de la música latina, y Pasabordo, el joven dúo colombiano cuya andadura está mostrando solidez y talento.