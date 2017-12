La modelo estadounidense Kendall Jenner, de 21 años, será nombrada la próxima semana Icono de la Moda de la Década durante la Fashion Week de Nueva York, según anunció el miércoles el portal especializado Daily Front Row.

Jenner es una de las modelos del momento, junto con las hermanas Bella y Gigi Hadid, tiene cerca de 83 millones de seguidores en Instagram y es media hermana de Kim Kardashian. El 8 de septiembre recibirá el galardón.

Las redes sociales se llenaron de comentarios al conocerse la noticia: no todos creen que la joven merezca el premio a su edad.

"¡Oh por favor! Qué tal @NaomiCampbell o @CindyCrawford ustedes conocen verdaderas modelos que llegaron a lo más alto debido a su fuerte trabajo no al de su mamá. Patético", escribió en Twitter la internauta Ginger Winger.

Jenner ha desfilado por las pasarelas vistiendo las mejores marcas del mundo, pero también es conocida por el programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians".

Jenner es hija de Kris Jenner, viuda del abogado Robert Kardashian, y de la exatleta olímpica Caitlyn Jenner, conocida como Bruce Jenner antes de cambiar de sexo.

El programa ha seguido las vidas de las Kardashians y las Jenners por 12 temporadas. Kim, Khloe y Kourtney Kardashian son las medio hermanas de Jenner.

Con su programa, su línea de cosméticos, videojuegos y ropa, así como el dominio general que tienen de la mercadotecnia y las redes sociales, las Kardashian-Jenner han creado un imperio millonario.