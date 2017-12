Sofía vergara gana batalla de sus embriones

Hace aproximadamente dos años Sofía Vergara llamó la atención por un extraño caso judicial, conocido como el “caso embriones”. Resulta que la colombiana, había decidido junto a su ex novio Nick Loeb, congelar embriones para ser padres en el futuro.

En el acto, firmaron un contrato que estipulaba que ambos debían estar de acuerdo en cada decisión que se tomara a futuro respecto a esos proyectos de bebé. Años más tarde, luego de la ruptura de la pareja, Loeb demandó a Vergara para que lo dejara a cargo de la custodia de los dos embriones.

La demana la hizo a nombre de “Emma” e “Isabella”, que serían los nombres de sus futuros bebés; así Sofía Vergara se convirtió en la primera persona en ser demandada por un embrión. Sin embargo, según consigna el portal estadounidense TMZ, la extraña demanda hoy habría llegado a su fin.

“El juez indicó que no tenía jurisdicción en este caso ya que los embriones fueron concebidos en California, y la demanda fue hecha en Louisiana”.

El magistrado mencionó en los documentos del veredicto, que ni Loeb ni Vergara tenían relación alguna con el estado, y que probablemente el hombre había hecho la demanda allí por sus leyes favorables relativas a los derechos de los niños no nacidos. Aún no se sabe si Loeb seguirá luchando por poseer los embriones que fecundó con Vergara.

Salió adelante

La decisión del juez supone la victoria de una de las actrices mejor pagadas de la televisión gracias a su éxito con la serie Modern Family que la puso en el mapa. Han sido más de dos años de lucha legal pero en este tiempo Vergara ha sabido seguir adelante. La actriz, que tiene un hijo de una relación anterior, Manolo, se casó en noviembre de 2015 con el también actor Joe Manganiello.

En lo profesional, Vergara también está con Manganiello acompañándole en el rodaje de la película Stano mientras ella prepara el estreno de sus dos últimas películas, The Brits Are Coming y Bent. La intérprete posó divertida esta semana con un gigantesco canoli, postre de origen italiano popular en Staten Island (EE. UU.) donde se rueda Stano, un retrato que no dudó en colgar en su Instagram para sus 13,1 millones de seguidores.

Quiere ayudar a las mujeres

Según informó el diario El País, Vergara ha puesto en marcha el proyecto EBY (Empowered By You), una iniciativa que quiere microfinanciar proyectos de mujeres en todo el mundo con la colección de ropa interior que piensa sacar al mercado el próximo 25 de septiembre.