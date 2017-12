Tom Jones pospone su gira por Estados Unidos por motivos de salud

El cantante británico Tom Jones, de 77 años, anunció hoy que pospone la gira por Estados Unidos que iba a comenzar el próximo miércoles por motivos de salud.



"Siguiendo el consejo de los médicos, Sir Tom Jones ha anunciado que, desafortunadamente, pospone su gira estadounidense", indica un comunicado publicado en la página web oficial del músico.

La serie de conciertos, que se iba a iniciar en Bethlehem, en Carolina del Norte, se trasladará a los meses de mayo y junio de 2018.

"Tom envía sus más sinceras disculpas a sus seguidores, con quienes está deseando encontrarse de nuevo en 2018", señala la nota, que pide a los poseedores de entradas que quieran reembolsar su dinero que contacten con el punto de venta donde las adquirieron.

Jones, que participa como jurado en el concurso de talentos musicales de la televisión británica ITV "The Voice", ha ofrecido este verano diversos conciertos en el Reino Unido y el resto de Europa.



El artista galés, intérprete de éxitos como "Sex Bomb" y "It's Not Unusual", sufrió un revés el año pasado cuando su esposa, Linda, murió de cáncer a los 59 años.