Natalia Lafourcade Rinde tributo a folcloristas latinoamericanas

La cantante mexicana Natalia Lafourcade presentó su disco “Musas” en Chile, donde fue bien recibida por sus fanáticos, quienes celebran el nuevo concepto de su nuevo material discográfico que se han convertido en un homenaje al folclor latinoamericano al interpretar canciones de Violeta Parra, Chavela Vargas y Mercedes Soza.

En entrevista con el diario El Mercurio Chile, Lafourcade dijo que “el impulso de hacer este disco viene de mis ganas de conectar más con mi tierra”. “Quería equilibrar aquello que no muchos conocen con lo que ya es un homenaje a los grandes, además quería darle mucho cariño a México con este disco, hice una canción sobre este México hermoso que tenemos pero que también está adolorido. Busco resaltar las bellezas que tenemos y que debemos sentirnos orgullosos”, mencionó.

Lafourcade explicó que este proyecto contará con un segundo volumen, en el que incluirá obras de la mexicana María Grever, música cubana y boleros, entre otros. Musas también incluye once composiciones originales de Lafourcade, entre ellas “Mexicana hermosa”, que la artista dedica a su patria.

Admiradora de Violeta Parra

La artista mexicana dijo que “a Violeta Parra la conocí por medio de mi padre, que desde que yo era pequeña tocaba música de Violeta en el clavecín y en el piano, y nos la cantaba. Aproveché el trabajo que estaba haciendo con ‘musas’ y me regalé la oportunidad de interpretar a la gran Violeta Parra”. Al preguntarle qué es lo más impresionante de Parra, la compositora señaló que la capacidad que tenía de generar empatía con la voz social, con el pueblo. Su capacidad de conectar con el sentimiento universal y volverlo arte; lo volvía arte en la poesía, en la música, en el arte que ella hacía con sus manos. Eso se me hace maravilloso, y me identifico mucho con su fuerza y conexión con la naturaleza.

La situación en su país fue otro de los temas que mencionó en dicha entrevista, donde expresó que “desgraciadamente todavía existe mucha violencia y todavía está muy presente esa enfermedad absurda y tonta que tenemos de querer más poder, eso pasa mucho con nuestros líderes” e insistió que hace falta trabajar en equipo.

A dúo con Carlos Rivera

Lafourcade y Carlos Rivera presentaron el fin de semana el video oficial del tema “Mexicana hermosa”, que supone un pequeño tributo a la belleza del país. Dirigido por Bruno Bancalari, el clip tiene como objetivo mostrar de forma estética la identidad nacional, por lo que la orquesta y el mariachi, con su traje típico, también acompañan a Lafourcade y Rivera, vestidos con trajes negros que poseen elementos tradicionales. De acuerdo con un comunicado, “Mexicana hermosa” es un canto que sale del corazón de Natalia y Carlos, quienes interpretan el tema de forma magistral, con respeto y vehemencia hacia su patria.

“Queríamos hacer algo muy simple, muy limpio, muy contemporáneo, muy moderno, muy teatral, pero también muy profundo y que se sintiera la presencia de los músicos y de la música”, expresó la compositora.