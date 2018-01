Sony lanzará disco de Michael Jackson

Un álbum póstumo de Michael Jackson titulado “Scream” y que incluirá trece de sus clásicos “más bailables”, como “Ghosts”, “Thriller” o “Dirty Diana” será lanzado el 29 de septiembre, anunció la discográfica Sony Music.

El álbum contendrá una canción extra llamada “Blood on the Dance Floor X Dangerous”, que se estrena hoy en plataformas digitales, y en la que el “remixer” The White Panda fusiona “Blood on the Dance Floor”, “Dangerous,” “This Place Hotel,” “Leave Me Alone” e “Is It Scary”.

La selección de canciones de “Scream” refleja “cuánto le gustaba al Rey del Pop el día de Halloween, caracterizado por personajes que se transforman, los disfraces, la sorpresa, las luces y las sombras”, agregó la discográfica en un comunicado. Entre ellas también hay dos composiciones de The Jacksons —”Torture” y “This Place Hotel”— y “Somebody’s Watching Me,” el hit mundial de Rockwell de 1985 en el que Michael Jackson colaboró.

El álbum, a través del sello Epic/Legacy Recordings, saldrá a la venta en dos formatos físicos: CD y doble vinilo que brilla en la oscuridad (este último, a partir del 27 de octubre); cada uno de ellos con un póster exclusivo de ese formato que esconde “una experiencia de realidad aumentada”.