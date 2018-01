Netflix anuncia su primera serie original sueca, Quicksand

La plataforma digital Netflix anunció hoy que desarrollará su primera serie original sueca, la cual estará basada en la novela "Strost av Allt (Quicksand)", de Malin Persson Giolito, y se comenzará a rodar en 2018.



La trama comienza con un tiroteo en un colegio del barrio más rico de Estocolmo, donde una estudiante cualquiera Maja Norberg, termina en un juicio por asesinato, según un comunicado.

Cuando los eventos de aquel día salen a la luz, también se descubrirán detalles privados de la relación de Maja con Sebastian Fagerman y su disfuncional familia.



"Strost av Allt (Quicksand), novela editada en 26 países y galardonada como la Mejor novela policiaca nórdica de 2016, contará para en su versión televisiva con la guionista Camilla Ahlgren ("Bron").

Netflix colaborará en este proyecto con la productora sueca FLX ("The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared").



El productor Pontus Edgren, de FLX, destacó de "Störst av Allt (Quicksand)" que es un drama "fresco, original y lleno de suspense" por lo que considera que "será una maravillosa serie de Netflix".

Además, destacó que ha pedido a Ahlgren, "una de las escritoras escandinavas más respetadas", que trabaje en el proyecto y "ella está igual de entusiasmada".



Para el autor de "Störst av Allt (Quicksand)" es "un gran honor y reto trabajar con FLX y Netflix" y destacó que han dedicado "muchos esfuerzos para unir a un equipo capaz de crear una gran adaptación".

La guionista explicó que quiere contar la historia "desde la perspectiva del personaje principal Maja; su trama plantea preguntas sobre la culpa, la responsabilidad, el castigo y la redención. Se muestra como un espejo para nuestros tiempos y es sin duda un 'thriller' cargado de suspense acompañado de una conmovedora historia de amor".



El vicepresidente internacional de series originales de Netflix, Erick Barmack, destacó la "gran tradición de literatura y series de crímenes" que tiene Suecia, por lo que con "Strost av Allt (Quicksand)" han buscado "algo especial en este área".