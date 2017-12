A la actriz Megan Fox no le importa que algunos la hayan calificado como una de las mujeres más sexi del momento, la joven madre de tres hijos insiste en promover una imagen diferente. Hace unos meses dijo en una entrevista que su principal papel en la vida era el de ser mamá, y ahora indicó que entre ser sexi y culta, se queda con lo segundo.

Durante un viaje a México para apoyar el Fashion Fest de las tiendas Liverpool, se le pidió a la estrella que diera un consejo a las mujeres sobre cómo ser más sexis y ella dijo: “El consejo general hacia las mujeres es que lean lo más posible, especialmente sobre cultura, tener libros es importante, nos da un gran potencial y nos educa. Tener pasión también es importante a la hora de hacer cosas”

La Mikaela Banes de The Transformers, indicó que precisamente uno de los grandes problemas que tienen las mujeres es que se enfocan demasiado en su apariencia: “Creo que cualquier mujer se ha enfrentado a la dificultad de aceptarse tal como es, de tener una buena autoestima. Las mujeres en el mundo tenemos distintos tipos de cuerpo y eso debería de hacernos apreciar todas las diferentes clases de belleza; tenemos que dejar de pensar que si no tenemos el cuerpo que queremos estamos mal, porque eso no es así. Todo está en nuestra mente”, aseguró.

Incluso afirmó que ella misma ha tenido que enfrentar esas inseguridades, algo que solo ha podido vencer de esta manera: “Trato de estar centrada, de conocerme a mí misma, pues es difícil tener los ojos encima de mí todo el tiempo”.

¿Y cómo se ve ella a sí misma? Para sorpresa de muchos Fox se describe como una mujer tímida, a quien le ha costado el doble que a otros lidiar con el hecho de estar frente a la atención pública: “Soy introvertida y a veces todo esto es demasiado para mí”. Precisamente por eso, indica, en determinado momento se ausentó de los compromisos públicos para “encontrar” su centro, y comprender lo complicado que es vivir frente a los reflectores.