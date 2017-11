El huracán Maluma enciende Canarias a ritmo de reguetón

El cantante colombiano Maluma aterrizó hoy en Gran Canaria, sur de España, como un auténtico tsunami en el Festival Mar Abierto, arropado por más de 7.000 seguidores que corearon sus ritmos reguetoneros y se dejaron llevar por la energía arrolladora que desprende el de Medellín.



En el segundo de los dos conciertos en Canarias que abren su nueva gira europea, Maluma presentó un espectáculo de luces y efectos con más de 150.000 vatios de sonido e iluminación, que caldearon desde el minuto uno el ambiente en el Gran Canaria Arena.

El nominado al Gramy Latino y a mejor artista latinoamericano por los premios MTV Europa en 2013 prendió la mecha con una intro de repaso a su carrera con "Nadie sabe", con la que se encendió el ritmo latino al que siguió su primer gran éxito, "Borró cassette", que le catapultó a las listas internacionales en 2015.



Durante la hora y media de espectáculo, el antioqueño mantuvo a un público joven y entregado de pie y en movimiento, volcado con la música y comprometido con la "bulla" que solicitó el cantante.

Junto a su micrófono dorado, su banda compuesta por guitarra, batería, dj, coristas y un elenco de bailarinas, la energía desbordante del joven artista contagió a los asistentes, que obedecieron al grito de "Bien fuerte Gran Canaria" del cantante, coreando letra por letra sus grandes éxitos.



Su dúo "Desde esa noche" y el popular ritmo de "Vente pa'cá" protagonizaron el epicentro del huracán Maluma.



El ganador de un MTV Millennial Award no dejó descansar un segundo a sus seguidores, que no decayeron en su baile con la intensidad de "Me llamas", cuyos compases hicieron trabajar al sismógrafo y a las gargantas de su miles de coristas.

A sus 23 años, Juan Luis Londoño Arias, alias Maluma, ya ha logrado consolidarse en lo más alto de las listas internacionales como estrella de la música con dos trabajos discográficos en el mercado, "Magia" y "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015).



Con temas de éxito millonario, la joven promesa de la música latina colgó las botas de fútbol para volcarse en su carrera en los escenarios, donde en apenas unos años se ha convertido en estrella también de internet, con más de 23 millones de seguidores en Facebook y Twitter, 28 millones en Instagram y superando la cifra de récord de 5.000 millones de reproducciones en Youtube.



El autor de "Addicted" arrasó nada más pisar suelo grancanario, acompañado de una ola de fieles que siguieron sus pasos hasta la tarima del Gran Canaria Arena.



Como un terremoto, el que comenzó a contar a sus admiradores en millones con piezas como "Farandulera", "Obsesión" o "Loco", mantuvo el ánimo en lo más alto con algunos de sus primeros sencillos, "La temperatura" y "Carnaval", al que siguieron temas en colaboración como "Chantaje", "La bicicleta" y "Party animal".



Subiendo la temperatura del Gran Canaria Arena con su pegadizo ritmo urbano y reguetonero, el artista fue aligerando su atuendo y conquistando a sus seguidores con su físico de infarto, que paseó por el escenario cumpliendo las expectativas que le precedían de conciertos anteriores, que auguraban un directo digno de las decenas de "todo vendido" que acumula.



El reguetón que ha compartido con grandes de la música como Ricky Martin, Shakira, Carlos Vives, Elvis Crespo, Thalia, Don Omar, Danny Romero o Nicky Jam, cambió de compás con dos acústicos "La Invitación" y "Vuelo hacia el olvido", que iluminado por las pantallas de los móviles del público dedicó a Marisa, una espectadora de 25 años con síndrome de Down ante la que se arrodilló el colombiano.



Como no podía ser de otra manera, el latino encargó el cierre del concierto al popular y polémico "Cuatro babys", que a pesar de levantar pasiones enfrentadas elevó la energía del público en un gran final, que compartió protagonismo como broche de la noche con su número 1 "Felices los cuatro", con el que arrasa en España y en toda Latinoamérica.

El "influencer" ha regresado esta noche a los escenarios grancanarios tras su paso por Tenerife ayer.



Con esta visita al archipiélago, en la que le aclamaron cerca de 15.000 personas, arrancaba la gira europea del artista, que compagina con la grabación de su tercer álbum de estudio en el que por primera vez incluirá temas en inglés.



El próximo día 13 el "tour" continúa en Bilbao, para saltar luego a Santiago de Compostela (15), Barcelona (17), Madrid (20), Murcia (22), Málaga (23), Sevilla (24), Londres (26) y Amsterdam (28).