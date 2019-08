Siete vocalistas que escribieron la primera etapa musical de los primeros grupos electrónicos de las décadas de los 60 y 70, y que dejaron plasmada su voz en los extintos discos de acetato, ahora convertidos a CD, participarán este 25 de diciembre en la XI edición del Festival del Recuerdo.



El festival se llevará a cabo en la Escuela de Danza, a partir de las dos de la tarde, con el acompañamiento musical de Los Gigantes, lo que se convertirá en una oportunidad para que una buena cantidad de nicaragüenses que residen en el exterior y que pasan vacaciones en Nicaragua, se reencuentren con sus amigos de aquellas doradas décadas.



Los protagonistas

Martín García, Director de Los Gigantes y organizador del festival, dijo que en el evento desfilarán los hermanos Sergio y Simeón Cortez, quienes formaron en la década de los 70 el famoso grupo leonés “Los hermanos Cortez”.



Los asistentes al festival escucharán de parte de estos artistas temas como “Suenan los tambores”, “Eso se hincha”, “Sabroso pa bailar”, “Ritmos y palmeras”, “Apolo 9”, “Bailar con Rosita”, “Baila morena”, entre otros.



También subirá al escenario el ex vocalista de los Bárbaros y los Ramblers, Manuel Antonio Orozco, para interpretar temas como “Que soledad”, “Cuando llegue la noche” y “Sólo esta noche”, de Los Hellions.



El siguiente cantante que con sus temas unió innumerables parejas entre los 60 y 70 es Arnoldo Reyes Aguilera, ex vocalista del grupo “Los signos del Zodíaco”, de Masaya.



Reyes Aguilera interpretará temas como “El mar mi confidente”, “No me hagas sufrir”, “Mi condena”, entre otros. También participará el ex vocalista de los Alegres de Ticuantepe, Róger Villalobos, quien grabó canciones como “Catalina” y “Para que gocen”.



Roberto Larios, quien fue el cantante de los SM-70, también desfilará en el festival cantando composiciones como “Yo sufro mi vida”, “Magda”, “Ahora soy feliz”, “Éxtasis de amor”, entre otros. También se hará presente el autor de la Cumbia Chinandega, Jorge Paladino.



Generación de los 80

De la generación de cantantes de la década de los 80 participará Nelson Aragón, autor y ganador del Gastón 88 con el tema “Niña”.



Otro de los que participaron en los “Gastones” y que desfilará por el festival será Raúl Navarro.



Otra pachanga

También se ha anunciado para horas de la tarde en la Casa del Obrero, la participación de los SM-70, con Roberto Larios. En esa agrupación hace los teclados un ex integrante de Los Panzers, originales de Carazo, y otros músicos experimentados que han militado en una agrupación que ha ejecutado música del recuerdo, como fue “Luz de Luna”.