Así como Manifiesto Urbano caló todos los gustos con “Mujer de miel”, Zona 21 logró hace años mucha popularidad con “Cantinero”, tema que se convirtió en un himno en bares y discotecas a nivel nacional.

Casi diez años después, la agrupación de origen leonés está de regreso con nuevos integrantes y los sentidos más abiertos en cuanto a experimentación musical, con la meta de calar en el gusto de los jóvenes con la nueva propuesta que preparan.

“Nosotros triunfamos a la antigua, a punta de radios, periódicos. No había celulares tan modernos. No había Facebook, existía Hi-5. YouTube no tenía el auge que tiene actualmente. Ahora con las redes sociales creemos que puede ser más fácil (llegar a más público)”.

“Nuestro último concierto fue en 2010. Fue cuando le abrimos a Calle 13. La banda se desintegró después de 12 años de estar activos y ahora está restructurada. Tenemos nuevos integrantes y nuevas ideas para grabar”, dijo Adrián Rodríguez, batero.

“Siempre vamos a tener pop y rock. Eso fue lo que nos caracterizó hace bastante y ahora combinamos lo latin. Incluiremos ska, reggae e incluso cumbia”, comentó Efraín Lacayo, vocalista.

Nuevo tema

La cumbia es precisamente el elemento presente en el nuevo tema “La inspectora” de Zona 21, el cual se estrena a nivel nacional hoy y lo pueden solicitar en las radios.

“El tema de la canción es sobre un hombre que la novia lo controla, lo vigila. Lo mantiene a mecate corto”, contó Rodríguez, autor del sencillo.

Con Residente

El tema corresponde al inicio de este nuevo ciclo como preámbulo también al concierto de Residente, ya que la agrupación nicaragüense es una de las invitadas.

“Es una oportunidad importante para nosotros porque estamos relanzando la banda. No es un concierto en un bar, sino en un estadio. Es una gran experiencia de compartir y disfrutar de la música”.

Para esa noche tocarán temas originales como “Manga chinga”, “Dónde estás”, “Cantinero” y la nueva propuesta “La inspectora”.

Además de Rodríguez y Lacayo, Zona 21 ahora lo confirman Genaro Salinas, bajista; Roberto Reyes, guitarrista; Giovanny Llanes, baterista; Hugo Castilla, tecladista y José Luis González, conguista.

Con la nueva alineación de la banda, afirman que no quieren encasillarse, ya que cada integrante, por sus influencias individuales, le aporta un estilo particular al grupo.