La lucha ecológica no debe politizarse, dice Arnold Schwarzenegger

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger afirmó este lunes que la defensa del medio ambiente no debe politizarse, porque busca "salvar vidas" sin importar su filiación partidista, tras presentar el documental "Wonders of the Sea 3D" en el Festival de San Sebastián.

"Nunca compren esta idea de que el medio ambiente tiene que ser un tema político, porque no debe serlo", dijo en rueda de prensa.

El exgobernador de California respondió así luego de que un periodista le preguntara sobre el avance histórico de la extrema derecha en las elecciones del domingo en Alemania, ante lo que dijo no querer opinar porque su respuesta "sería el titular" de la rueda de prensa.

"Los partidos políticos hacen creer que es un tema político porque les conviene, pero no lo es, es un tema social", afirmó el fundador de la oenegé ambientalista R20.

"Estamos hablando de salvar vidas y proteger el medio ambiente. Sin importar su pertenencia a un partido, todo el mundo quiere respirar aire limpio y beber agua limpia", agregó Schwarzenegger, quien ha criticado la política ambiental de Donald Trump que da cabida a los combustibles fósiles.

En la concurrida rueda de prensa, la estrella de "Terminator" dio muestras de humor al reírse de sí mismo: "No todas mis películas han sido buenas, algunas de ellas han ido a parar al WC, que es donde deben estar".

En San Sebastián (norte de España) presentó el documental del hijo del explorador Jacques Cousteau "Wonders of the Sea 3D" ("Maravillas del mar 3D"), del que es productor y narrador.

Filmada en 3D durante varios años en locaciones que van desde Fiyi hasta Las Bahamas, la película ofrece "un banquete visual" que sirve para "enamorar a la gente" y sumarla a la lucha por la defensa de los océanos, sin "dar un sermón".