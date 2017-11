La serie televisiva "Pretty Little Liars" tendrá una nueva serie derivada de su trama ("spin-off") que llevará por título "The Perfectionists", informó hoy la cadena Freeform por medio de un comunicado de prensa.



Este "show" para la pequeña pantalla contará con dos de las actrices que participaron en "Pretty Little Liars": Sasha Pieterse y Janel Parrish, que en la serie original interpretaban a los personajes de Alison DiLaurentis y Mona Vanderwaal, respectivamente.

"Pretty Little Liars fue un fenómeno cultural y no es de extrañar que los seguidores quisieran más", señaló hoy la vicepresidenta ejecutiva y responsable de programación y desarrollo de Freeform, Karey Burke.



Como ya sucedió con "Pretty Little Liars", "The Perfectionists" se basará en las novelas de la escritora estadounidense de literatura para adolescentes Sara Shepard.

"Pretty Little Liars", una serie muy popular en Estados Unidos entre los jóvenes, se despidió de las pantallas este año tras siete exitosas temporadas y 160 episodios.

Antes de "The Perfectionists", "Pretty Little Liars" contó con un "spin-off" titulado "Ravenswood" que fue cancelado en 2013 por su baja audiencia tras solo diez capítulos.