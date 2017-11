El actor Leonardo DiCaprio y el cineasta Martin Scorsese volverán a unir sus caminos en una película biográfica ("biopic") del estudio Paramount sobre el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, informó hoy el medio especializado Deadline.

Bajo la dirección de Scorsese, DiCaprio se encargará de interpretar a Roosevelt, cuya presidencia (1901-1909) fue clave en la conservación de los espacios naturales y la fauna salvaje a través del impulso de los parques nacionales.

Este aspecto de Roosevelt podría ser un gran atractivo para DiCaprio, que a lo largo de su carrera se ha comprometido con diferentes causas para la protección del medioambiente.

Roosevelt, que se convirtió en el presidente más joven de EEUU a los 42 años tras el asesinato de su predecesor William McKinley, también es recordado por su legado en materia económica y social y por su rol en la construcción del Canal de Panamá y en el control de EE.UU. de la zona en torno al mismo, además de ser el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de la Paz.

Scorsese y DiCaprio tienen un rico historial de colaboración en el cine gracias a los filmes "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "The Departed" (2006), "Shutter Island" (2010) y "The Wolf of Wall Street" (2013).

Además del "biopic" sobre Roosevelt, el actor y el director tienen en cartera otros proyectos a cuatro manos como "The Devil in the White City" y "Killers of the Flower Moon".