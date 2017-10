El Gobierno de Uruguay premió hoy al dramaturgo rioplatense Villanueva Cosse con la medalla Delmira Agustini (1886-1914) por su aporte a la cultura y las artes de ese país dentro del teatro y las artes escénicas.



Uruguayo de nacimiento, Cosse se ha desenvuelto dentro de la actuación, dirección y como escritor teatral, dentro del cual ha desarrollado una reconocida carrera en su país y especialmente en Argentina, donde reside y hace vida artística desde 1971.

Durante la ceremonia de entrega del premio, el homenajeado explicó algunas de las razones que lo motivaron a mudarse al país vecino, como una propuesta de trabajo hecha un par de años antes de que se instalara la dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985), donde durante esos años fueron prohibidas sus obras.



"No me echaron de mi país, me fui antes de la instalación de aquella época tenebrosa que vivió Uruguay durante esos años", expresó.



Sin embargo, estos hechos no impidieron que Cosse continuara enfocado en el desarrollo de su carrera y fue uno de los fundadores del teatro independiente de Buenos Aires.

Tras una dilatada carrera de más de 60 años, el uruguayo ha participado en al menos 60 obras de teatro en Argentina y Uruguay, así como 20 largometrajes.



"Esto forma parte de las cosas inesperadas, los premios y reconocimientos que he recibido y el afecto de la gente me superan, me hacen sentir que todo lo que yo diga queda por debajo de lo que se hace. Es una lucha entre lo fáctico y lo oral", dijo el dramaturgo a la prensa.



Según la visión de este escritor, el teatro es "un mejoramiento de la escritura" ya que las paginas del libro "se transforman en tercera dimensión" y llegan al público de manera concentrada.

"Hay gestos, gratitudes y gestos sociales que a mi me apabullan. En el fondo, aunque no parezca, soy un tipo que le teme a la gente, me expongo cada vez que salgo al escenario y no me acostumbro, no genero callo que me ayude a soportar esa exposición", aseguró.



No obstante, destacó que hacer teatro "en un poquito loco" ya que, a su juicio, es como "recuperar la niñez".



"Si nos fijamos los niños hacen teatro jugando y hacen el si mágico de Stanislavski. Tenemos que trabajar mucho para recuperar esa zona de la inconsciencia infantil, que es una mezcla muy grande entre lo sagrado y lo laico que es la ceremonia teatral", sentenció.



Durante la entrega de este premio estuvo presente la ministra de Educación y Cultura uruguaya, María Muñoz, quien remarcó a la prensa la importancia de este reconocimiento a este "hombre fantástico".



Además, estuvieron presentes durante la ceremonia la ministra de Industria, Energía y Minería e hija del homenajeado, Carolina Cosse, así como la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, y el expresidente de ese país José Mujica (2010-2015).