Con frase de García Márquez, U2 alienta a México tras terremoto

"Como dijo Gabriel García Márquez: 'El espíritu de México nunca se romperá'", lanzó Bono, vocalista de U2, ante unas 65,000 personas que asistieron al primer concierto de la banda irlandesa en la capital mexicana a dos semanas de un potente terremoto.

U2 inició el tramo latinoamericano de su gira conmemorativa "The Joshua Tree" dedicando varios momentos a confortar a México, sacudido por dos sismos en un mes: el del 7 de septiembre de magnitud 8.2, el más poderoso en un siglo en la nación azteca y que afectó al sur; y el del 19 de septiembre, de 7.1 y que golpeó al centro del país, principalmente a Ciudad de México.

"¡Prendan las luces, veamos las luces salir esta noche! ¡Todos unidos! Hermanos, hermanas, primos, tías. ¡El alma de México!", expresó Bono en inglés tras interpretar su tema clásico "Bad" al que fusionó con las primeras notas de la popular pieza de música mexicana "Cielito lindo" que fue coreada por la multitud.

Los dos sismos dejan más de 400 muertos en el sur y centro de México, además de que miles de personas perdieron su hogar. En un gesto de solidaridad, U2 anunció que con parte de la taquilla de sus dos conciertos en México financiará refugios de emergencia para 2,000 familias damnificadas.

"Muchas gracias por recibirnos una vez más, en este momento. Estamos con ustedes en este momento, esperamos que sea útil para ustedes, y también queremos tener una noche de rock and roll", exclamó después en una mezcla de inglés y español.

El conjunto, integrado por el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr, también dedicó un momento para recordar a las víctimas de la matanza del domingo por la noche en la ciudad estadounidense de Las Vegas, durante un concierto de música country, que dejó 59 muertos y más de 500 heridos.

Con el tema "Sunday Bloody Sunday" sonando de fondo, el vocalista grito en repetidas ocasiones "¡No more (no más), Las Vegas! ¡No more, España", con lo que también hizo referencia a la violencia policial contra los independentistas durante el referéndum de Cataluña el domingo.

Tras su paso por México, la gira con la que U2 celebra el 30 aniversario de su legendario álbum "The Joshua Tree" seguirá por Colombia, Argentina, Chile y Brasil.