Taylor Swift lidera los premios MTV Europe Music Awards

Taylor Swift encabezó el miércoles las nominaciones para los MTV Europe Music Awards, después de causar revuelo con su nueva personalidad vengativa en "Look What Made Me Do".

La súper estrella del pop fue nominada para seis premios incluido el de Mejor Artista y Mejor Video en la edición internacional de la gala de premios de la MTV que se celebrará el 12 de noviembre en Londres.

"Look What You Made Me Do", la canción principal del próximo álbum de Swift "Reputation", rompió récord de visitas en su primer día en YouTube mostrando un siniestro nuevo lado de la cantante.

El video empieza en un cementerio donde se ve una lápida con la leyenda "Aquí yace la Reputación de Taylor Swift", y continúa echando tierra a sus exnovios, incluido el rapero Kanye West, con quien tiene una disputa que se cuece a fuego lento.

La joven sensación canadiense Shawn Mendes fue el segundo con cinco nominaciones, seguido con cuatro nominaciones por el cantautor inglés Ed Sheeran y el rapero Kendrick Lamar, quien en agosto fue el gran ganador en MTV Video Music Awards en Los Ángeles.

Los Europe Music Awards difieren de los VMA por el impacto en el reconocimiento internacional y por las categorías no inglesas.