El estudio Universal anunció hoy que la novena cinta de "Fast & Furious" no se estrenará en 2019, como estaba previsto inicialmente, sino que retrasará su lanzamiento hasta 2020, informó hoy el medio especializado Variety.



Por el momento, la décima película de esta exitosa saga de acción y vehículos no ha visto alterados sus planes y se presentará en 2021.

El octavo largometraje de "Fast & Furious", que se estrenó el pasado abril bajo el título "The Fate of the Furious", contó con Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham como protagonistas y recaudó en todo el mundo 1.239 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Asimismo, esta película batió el récord del estreno más taquillero de la historia al lograr 542 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla en todo el mundo.

En total, los ocho filmes hasta ahora de "Fast & Furious" han ingresado 5.135 millones de dólares.



Este año también se conoció que Universal planea un "spin-off" (filme derivado) de "Fast & Furious" que se centraría en los personajes de Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham, aunque este proyecto todavía se encuentra en una fase muy prematura de su desarrollo.

La saga también ha sido noticia en 2017 por las duras declaraciones de Michelle Rodríguez, una de sus caras más conocidas y que ha reclamado que estas cintas den más peso a las mujeres o, de lo contrario, se planteará abandonar estas películas.