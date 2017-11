Shantall Lacayo lanza colección junto a Hasbro

“My Little Pony by Shantall Lacayo” es la nueva colección que presentará la diseñadora nicaragüense el próximo 8 de octubre en la sexta edición de Nicaragua Diseña, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Olof Palme (del 6 al 8 de octubre).

La colección Primavera/Verano 2018 es una importante colaboración con la franquicia My Little Pony de Hasbro, una compañía global comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego del mundo. Lacayo es una de las diseñadoras que hoy en día se une a figuras ya emblemáticas en el mundo de la moda, tales como: Moschino, Manish Arora, María Escoté y Alexia Ulibarri, quienes también han sido presentadas en diversos Fashion Weeks a nivel mundial como Paris Fashion week y Milan Fashion Week.

Esta creación también la estará presentando en el Fashion Week Panamá el día 14 de octubre, en el marco del lanzamiento de la nueva película de la franquicia. “My Little Pony by Shantall Lacayo”, es una colección llena de color y fantasía que resulta de la yuxtaposición entre el estilo vanguardista y atrevido que caracteriza a Shantall Lacayo, con el mundo mágico de My Little Pony; en una celebración a la amistad y a las diferencias que nos hacen únicos y por tanto especiales.

“La colección está inspirada en la historia de un jaguar latinoamericano (personaje extraído de la colección anterior) y su traslado al mundo mágico de Equestria. La llegada del jaguar a Equestria tiene un impacto único y mágico, él temía no ser aceptado por poseer manchitas en todo su cuerpo y lucir diferente a los demás personajes de Equestria. Con la ayuda de Princesa Luna, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity y Applejack se diseña la colección ‘My Little Pony by Shantall Lacayo’ tomando como elemento de inspiración las manchitas de su nuevo amigo. Nuestro Jaguar aprende que cuando hay amistad verdadera lo que nos hace diferentes, nos hace únicos y, por tanto, especiales”, explicó la diseñadora a través de una nota de prensa.

En esta propuesta los arcoíris son parte esencial de los estampados, llevándolos a un nivel más artístico utilizando elementos figurativos como estrellas, nubes, corazones, alas y rayos de colores en tonos puros y también pasteles. “Las manchas se mezclan con la variedad de estampados, creando así alternativas más dinámicas”.

La variedad de elementos aporta alegría que sin duda proyectan los personajes de My Little Pony, en cada una de las aventuras que compartirán en esta inspirada colección con su nuevo amigo el jaguar”, agrega la nota.