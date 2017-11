Universal confirma el spin-off de Fast & Furious con The Rock y Statham

El estudio Universal confirmó que en 2019 estrenará un "spin-off" (filme derivado) de la saga de acción "Fast & Furious" que, a falta de que se llegue a un acuerdo con los actores, protagonizarán Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.



La noticia llega un día después de que se conociera que la novena cinta de "Fast & Furious" no se estrenará en 2019, como estaba previsto inicialmente, sino que retrasará su lanzamiento a 2020.

"'Fast & Furious' es una de las propiedades más queridas de Universal y cada decisión que tomamos en torno a esta saga lo hacemos con mucho cuidado", dijo la presidenta del estudio, Donna Langley.



"La marca global de 'Fast & Furious' es sólida y está llena de personajes icónicos, y tenemos ganas de continuar construyendo sobre el filme que empezó todo y también expandiendo (la saga) en diferentes narrativas comenzando con nuestro primer 'spin-off'", añadió.



"The Rock" y Statham, que en las cintas de "Fast & Furious" dan vida a los personajes de Hobbs y Deckard, respectivamente, liderarán este proyecto que escribirá Chris Morgan, guionista de varias películas de esta saga.

"The Rock" entró en el mundo de "Fast & Furious" con su quinta entrega, "Fast Five" (2011), mientras que Statham debutó en la película "Fast & Furious 6" (2013).



Además de la novena película y de este filme derivado, está confirmada al menos una décima cinta, cuyo lanzamiento está previsto para 2021.



El octavo largometraje de "Fast & Furious", que se estrenó el pasado abril bajo el título "Fast & Furious 8", contó con Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham como protagonistas y recaudó en todo el mundo 1.239 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Asimismo, esta película batió el récord del estreno más taquillero de la historia al lograr 542 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla en todo el mundo.

En total, los ocho filmes hasta ahora de "Fast & Furious" han ingresado 5.135 millones de dólares.



La saga también ha sido noticia en 2017 por las duras declaraciones de Michelle Rodríguez, una de sus caras más conocidas y que ha reclamado que estas cintas den más peso a las mujeres o, de lo contrario, se planteará abandonar estas películas.