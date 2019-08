Shakira hace historia en Georgia

La cantante colombiana Shakira colapsó hoy el centro de la capital de Georgia (Tiflis), ex república soviética, al ofrecer un concierto gratuito, al que asistieron decenas de miles de personas de todas las edades.



En la plaza Europa, el mismo escenario donde el pasado 7 de noviembre se produjeron violentos choques entre policía y oposición, Shakira cautivó a los georgianos al interpretar los mayores éxitos de su carrera.



Los más jóvenes asistentes al concierto corearon sin cesar algunas de las canciones de la artista colombiana, en especial, los temas en lengua inglesa.



Shakira, que llegó el sábado a Tiflis acompañada de 40 personas, fue invitada para conmemorar el inicio de la construcción de un hotel de la cadena Hyatt, proyecto urbanístico que se ha convertido en un acontecimiento en este país caucásico de apenas 4 millones de habitantes. La prensa local describió el concierto como el más importante de la historia del país y situó los honorarios de la cantante entre uno y tres millones de dólares.



No obstante, como Georgia celebra el próximo 5 de enero elecciones presidenciales anticipadas, algunos miembros de la oposición han descrito el concierto como una maniobra de propaganda electoral del actual presidente, Mijaíl Saakashvili, que busca la reelección.



“El concierto de Shakira no tiene ninguna significación política, ella no canta en apoyo de ninguno de los candidatos”, señaló un portavoz de la organización.



Shakira, que ha ofrecido a lo largo de su carrera varios conciertos gratuitos al aire libre, se tomó un descanso de varios meses en mayo pasado al término de su gira mundial “Fijación Oral 2006-2007”.



Más de dos millones de personas en 36 países pudieron disfrutar en vivo del talento de la cantante latinoamericana.