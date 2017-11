Acusan a director de Hollywood Brett Ratner de mala conducta sexual

Las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, acusaron al director de Hollywood Brett Ratner de mala conducta sexual o acoso, informó este miércoles el diario Los Angeles Times.

Ratner, de 48 años, director de "Rush Hour" y "X-Men: The Last Stand" entre otros filmes, rechazó con firmeza las acusaciones en un comunicado remitido al periódico por su abogado.

Henstridge dijo al LAT que era una modelo de 19 años en Nueva York a principio de los años 90 cuando Rather, entonces un veinteañero director de videos musicales, la obligó a tener sexo oral.

"Me forzó con sus brazo realmente. Me forzó físicamente," dijo Henstridge, que trabajó en películas como "Species" y "The Whole Nine Yards."

"En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo", indicó al diario.

Henstridge dijo haberse inspirado en las historias de otras mujeres que ventilaron recientemente acusaciones de agresión sexual por parte del productor Harvey Weinstein y el director James Toback.

Munn, que trabajó en la serie de HBO "The Newsroom" y el filme "Magic Mike", dijo al LAT que Ratner se masturbó frente a ella cuando era una aspirante a actriz en el set de la película "After the Sunset".

Relató el incidente en un libro escrito por ella, aunque sin mencionar al director.

La actriz dijo que había llegado el momento de hablar.

"He tomado decisiones específicas, conscientes, para no trabajar con Brett Ratner," dijo Munn al diario.

Otras cuatro mujeres también relataron al diario historias sobre el mal comportamiento sexual o intimidante de Ratner.

A través de su abogado Martin Singer, Ratner rechazó las acusaciones.

"He representado al Sr. Ratner durante dos décadas y ninguna mujer jamás planteó reclamos en su contra por mala conducta sexual o acoso sexual", dijo Singer en una carta de 10 páginas al periódico.

"Más aún, jamás una mujer reclamó o recibió ningún acuerdo financiero de parte de mi cliente", dijo Singer.