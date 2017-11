Ex Miss Teen Nicaragua denuncia acoso sexual

La ex Miss Teen Nicaragua, Sheynis Palacios, confesó ayer que fue víctima de acoso sexual mientras estaba en el baño de un restaurante de Managua.

“Estoy muy alarmada, muy asustada”, inició diciendo ayer la exreina adolescente en una transmisión en vivo desde su cuenta privada de Facebook.

“Luego de almorzar me dirigí al servicio higiénico del restaurante y no pasaron alrededor de 15 segundos cuando alguien más entro, no le puse atención, pero al instante como que alguien me dijo que volteara a ver a mi derecha, cuando miré estaba un celular grabándome”, explicó la ex Miss Teen.

Con temor, Sheynis no pensó en otra cosa más que salir del servicio higiénico. “Me sentí en shock”, recuerda.

Al salir, la ex miss teen le preguntó a su acompañante quién acababa de salir.

“Yo me llevé un susto mayor cuando me dice que es un hombre, en ese momento solo me pregunté ¿Qué hace un hombre limpiando el servicio higiénico del baño de las mujeres, aún cuando está una mujer dentro”, relató.

“Inmediatamente mi acompañante se dirigió al baño de los hombres donde estaba la persona que me estaba grabando en el servicio higiénico y él simplemente dijo: “No, no hice nada, yo no fui”, y “me enoja porque yo vi ese celular, yo vi que había alguien, no vi que estaba alguien adentro pero, ¿quién iba a tener un celular? ¿un fantasma?”, ironizó la joven.

Sheynis acusó al joven con los gerentes del local y estos hicieron que su trabajador eliminara las fotos de su galería. “Gracias a Dios el gerente sí nos creyó, me creyó a mí”, expresó Sheynis.

“Me sentí de una forma acosada, o sea, ya no puedo ir al servicio higiénico tranquila porque me van a grabar, que incómodo que estés en un lugar que según vos estás tranquila”, dijo la joven.

Al finalizar su transmisión, Sheynis alentó a las mujeres nicaragüenses a elevar sus voces y no quedarse calladas antes estos actos de acoso.

“Esto es para todas estas personas que tal vez le han pasado y para que se den cuenta que nosotras las mujeres sufrimos acoso en cualquier lugar”, criticó.