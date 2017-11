La nueva edición de “Cuestiones rubendarianas”, obra del escritor Ernesto Mejía Sánchez, fue presentada la noche del miércoles en el auditorio del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra (PAC). La primera edición de este libro fue publicada en España en 1970, y en esta renovada entrega, “nos encontramos ante un libro académico, el reflejo de un testimonio de una máxima vocación y pasión por Rubén Darío, que fue el legado que nos dejó Mejía Sánchez, poeta de la Generación del 40”, destacó el escritor y crítico Julio Valle-Castillo, quien tuvo la tarea de nutrir esta obra, en la que podemos encontrar una introducción, edición y notas, elaboradas por él mismo, además de incorporar escritos de Darío que no habían salido antes a la luz pública. La edición del libro fue posible gracias al trabajo de la Colección Cultural de Centro América, de la Fundación Uno, del que se lanzó un aproximado de 1,000 ejemplares.

Asimismo, el intelectual reconoció que el poeta Ernesto Mejía Sánchez fue el escritor más abnegado que dedicó su vida a estudiar a Darío. El conocido “investigador dariano” obtuvo una maestría en Literatura Hispanoamericana en México, un doctorado en Letras en Madrid, y luego realizó diversas investigaciones en universidades de México, en donde poco a poco fue recopilando cuentos y manuscritos del poeta modernista. “Mejía Sánchez fue un hombre con una pasión dariana total, que debo decir que me obligó a interesarme por las letras, y de hecho yo ya amaba a Darío; mi abuelo me dormía recitándome los poemas de Rubén, de modo que terminé siendo como un nuevo colaborador dariano”, compartió Valle-Castillo.

A nuestro país no lograron llegar más de 30 ejemplares de la primera edición de Cuestiones rubendarianas en 1970, ya que circuló en España y en algunas capitales de Europa y América, de manera que Julio Valle señala que “es quizás el libro más importante que Nicaragua ha publicado sobre Rubén Darío, porque la publicación de este libro duplica prácticamente el contenido de la primera edición, además es importante dar a conocer que en esta obra hay tres cuentos inéditos: ‘A las orillas del Rhin’, ‘Las albóndigas del coronel’ y ‘Mis primeros versos’. Fue para mí un deber moral seguir con la investigación que inició Mejía Sánchez, el hombre que me hizo pensar y estudiar a Darío”, comentó el crítico.

Aporte

El principal aporte de Cuestiones rubendarianas es la ingeniería que hace Mejía Sánchez hace cincuenta años frente a la crítica anecdótica de la vida privada de Rubén Darío, su vida amorosa por ejemplo, que eran intrascendente, solo eran anécdotas y que no revelaba la calidad, la pluralidad, la densidad de la obra de Darío, de forma que este libro sí es una crítica literaria profesional de un hombre que sí supo abordar la literatura científica, un hombre que recopiló los cuentos completos de Darío. “Se sabía que Darío había escrito cuentos, no que era un gran cuentista, al igual que desconocíamos que era un magnifico narrador. Entonces Mejía Sánchez se dedicó a ordenar la crítica textual de los poemas de Darío, las correspondencias, las relaciones literarias de Rubén con otros intelectuales, a fin de plantearnos un estudio formal sobre Darío”, agregó el estudioso. Darío no solo aparece como poeta, sino como ensayista y cuentista.