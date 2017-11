Jarabe de Palo entregó su corazón a Nicaragua

Un homenaje a la vida y el amor realizó ayer la banda española Jarabe de Palo en el Teatro Nacional Rubén Darío con su gira 50 Palos. Portando una camisa negra con su fecha de nacimiento (11-10-1966), unos jeans azules y zapatos deportivos, salió al escenario Donés, quien al ver un lleno total dijo que la Sala Mayor parecía “un pastel de cumpleaños lleno de luces, que se ha reunido para celebrar mis 50 Palos y los 20 años de Jarabe de Palo”.

Donés, quien en 2015 fue diagnosticado con cáncer, al iniciar interpretó ‘Mucho más, mucho mejor’ y ‘Dicen’; y luego mencionó que “queríamos hacer algo especial, así que pensamos en retomar nuestras canciones y montamos el cuarteto echándole mucha energía. Queríamos saber qué pasaba con esto y si las canciones eran capaz de sobrevivir sin una batería, entonces salió la oportunidad de venir aquí y estamos contentos”.

Con una escenografía sencilla e iluminada, una pantalla de fondo, pocos instrumentos, pero grandes músicos; la banda logró emocionar a los más de mil nicaragüenses que coreaban temas como ‘Agua’, ‘La flaca’ y ‘Humo’ (del álbum 50 Palos) en cuya letra le canta a la vida.

La sorpresa de la noche

Mientras Pau caminaba por el escenario cantando ‘Me gusta tal y como eres’ hizo una pausa e invitó a una fan que se encontraba en la primera fila, a quien los nervios la traicionaron y no pudo lograr un dúo musical. Al seguir con su interpretación, el cantante español se encontró con dos jovencitas que impresionaron al público con su voz y entusiasmo.

Los asistentes se sorprendieron también cuando la artista del grupo Andrea Amador (violonchelo), bajó del escenario hacia el público cuando sonaba ‘Bonito’ y luego siguió brincando por las tablas del teatro interactuando con Jordi Vericat, en el contrabajo, y Jaime de Burgos, en el piano.

Un final feliz

Y como pasa al final de cada concierto, los nicaragüenses pidieron “otra” a Donés, quien junto al trío de música regresaron al escenario para cantarles ‘Tú me hacías sonreír’ y agradecer nuevamente a los asistentes. “Nosotros no nos queremos ir y ustedes que no nos vayamos. Nos hacía mucha ilusión tocar aquí, así que gracias por haber venido y esperamos que de esta a la próxima vez no pase mucho tiempo. De eso se encargan ustedes”, finalizó.