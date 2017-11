Quieren serie de “The Lord of the Rings”

El gigante del comercio electrónico Amazon, el estudio Warner Bros. y los herederos del escritor J.R.R. Tolkien han comenzado las negociaciones para desarrollar una posible serie de televisión sobre el universo de “The Lord of the Rings”, informó Variety.

El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, estaría involucrado en estas conversaciones que se encuentran todavía en una fase muy inicial de su desarrollo. Warner Bros., el estudio que llevó a la gran pantalla con gran éxito la trilogía de “The Lord of the Rings”, y los herederos de Tolkien han tanteado a diferentes compañías acerca de una posible serie y en esa subasta, Amazon figura como la favorita por ahora. No obstante, el portal especializado Deadline aseguró que Netflix y HBO también han sido sondeados.

Este mismo medio apuntó que el acuerdo solo por los derechos de las novelas, sin contar los costes de desarrollo y producción del show televisivo, podría situarse entre los 200 y los 250 millones de dólares.