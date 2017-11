Controversia salpica Miss Mundo Nicaragua 2018

En medio de una controversial noche, este sábado se coronó a Yoseling Gómez, representante de Boaco, como la nueva Miss Mundo Nicaragua.

En las redes sociales, más que hablar de los atinos entre las favoritas y la sencillez del escenario, los usuarios estallaron en contra de la nueva reina por repetir el vestido que usará la Miss Canadá, Paola Núñez en 2018.

A muchos usuarios les llamó la atención que la representante de Boaco usara el vestido -con modificaciones- de la reina canadiense, dado a que el director de Miss Mundo Nicaragua, Denis Dávila, también es director de Miss Canadá.

No obstante, no fue únicamente el vestido el que causó la polémica en redes sociales, si no que los seguidores del concurso se mostraron insatisfechos con la elección del jurado al no considerar a Gómez como “la más adecuada” para representar a Nicaragua, pese a que en reiteradas ocasiones el director del certamen ha expresado que el Miss Mundo va más allá de la belleza física y que como dice el lema, promueve una belleza integral y con propósito.

Asimismo, durante el desarrollo del evento páginas como Bellezas Nicaragüenses, organizadores de eventos, diseñadores de moda e incluso directores departamentales de Miss Mundo expresaron todo tipo de reacciones, entre las cuales se pedía respeto para la nueva reina.

La reina

Yoselin Sobeyda Gómez, es de San Lorenzo, Boaco. Tiene 21 años de edad y es egresada de la facultad de ingeniería civil de la UNI-Juigalpa. En su tiempo libre le gusta dar clases de zumba y hacer yoga; canta en el coro de la iglesia católica en Tecolostote, coordina la pastoral juvenil Juan PabloII en la iglesia de su pueblo; y disfruta escuchar música.

La Miss Mundo Nicaragua se define como una joven que no se da por vencida, lucha por sus metas, demuestra ser fuerte y segura de sí misma.

“Le doy gracias a Dios, a mi familia y amigos, por el apoyo que me han brindado”, asegura la boaqueña.

La gala final, realizada en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, se transmitió en vivo durante tres horas de espectáculo.

Monserrath Allen, quien debía entregar la corona a Gómez, se encuentra representando a Nicaragua en el certamen Miss World, en China, por eso fue la primera finalista de Miss Mundo Nicaragua 2017, María Leonela Cerda, quien coronó a la joven boaqueña.

Geysell García, de Chontales, resultó ser la primera finalista del certamen. El segundo lugar lo logró Junieth Portobanco; el tercero Silgian Larios y cuarto Sarahí Fuentes. El quinto puesto fue para Genzi Manzano.