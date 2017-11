Ozzy Osbourne anuncia su última gira para 2018

La leyenda del heavy metal británico Ozzy Osbourne anunció este lunes que en 2018 realizará su última gira mundial, pocos meses después de que su banda Black Sabbath se despidiera del público.

El 5 de mayo dará inicio en México a un tour que primero se centrará en Latinoamérica, con conciertos además en Chile, Argentina y Brasil.

El 1 de junio tocará en Moscú, donde abrirá un mes cargado de actuaciones por Europa.

La gira acabará en Norteamérica, aunque todavía no se han concretado las fechas.

"La gente sigue preguntándome cuándo me jubilo", señaló en un comunicado Osbourne, de 68 años. "Ésta será mi última gira mundial, pero no puedo decir que no haré alguna actuación".

Osbourne, que fue expulsado de Black Sabbath por consumir sustancias en 1979, alcanzó la fama mundial con su carrera en solitario, llena de polémicas y excentricidades.

En 1982 arrancó la cabeza de un murciélago vivo durante un concierto. Dos décadas después se convirtió en la estrella del reality show "The Osbournes" de MTV, que plasmaba el día a día de su familia.