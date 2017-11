El diseño que utilizó Joseling Gómez, en la coronación de Miss Mundo Nicaragua 2018, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues rápidamente apuntaron que era el mismo vestido que lució Paola Núñez, Miss Canadá en 2015.

Olman Castelo, quien trabajó para Miss Mundo Chinandega en varias ediciones y es diseñador de modas expresó que se trata del mismo vestido, pero con modificaciones. Detalló que en las mangas le pusieron dos collares de fantasía (bisutería )y en la parte frontal le hicieron “un corte deep”.

Pero fue el diseñador de modas, Harry Garay, quien publicó en su Facebook las comparaciones de ambas reinas de belleza. “Me gusta más sin el cinturón de metal ¿y a todo esto curiosamente resultó ganadora? Será que le dio suerte el haber estado en la preliminar del Miss Universo bajo el nombre de Canadá”, citaba la publicación de Garay, quien también escribió: “Ni los collares puestos como decoración en los hombros lo disimuló! #pecado”.

Controversia salpica Miss Mundo Nicaragua 2018

Edwin Avilés, director nacional de varios concursos, entre ellos Reina Hispanoamericana, comentó que no tiene nada de malo reusar un vestido que ya fue visto “la forma en la que lo porta cada reina es la que imprime un sello personal en este” y la impresión que ya había dejado la canadiense de origen dominicano Paola Núñez quedó tatuada en las mentes de los fanáticos que siguen los certámenes de belleza “y es difícil borrar esa idea cuando apenas han transcurrido dos años de que esta lo usó, así que este vestido ya queda asociado a ella”.

Avilés apuntó que la nicaragüense Joseling Gómez tiene una estructura ósea muy privilegiada, altura, y un tono de piel muy interesante, su cuerpo es el sueño de todo diseñador, por poseer medidas ideales para los diseños de alta costura “así que hubiese aprovechado esas cualidades para lucir un vestido con el que ella tuviera su propio protagonismo sin necesidad de cargar con el hecho de que otra ya lo usó”, dijo.

Además: Miss Mundo responde a las críticas

Distinguida

Según Avilés, el hecho de que el vestido lo haya usado una reina canadiense y el director de Miss Mundo Nicaragua también maneje la franquicia de Miss Canadá genera mucho escepticismo y da pauta a la duda “pero cada organizador departamental tiene que usar las herramientas que ayuden a que su candidata luzca mejor y definitivamente fue así porque la muchacha se vio distinguida, ya que en Nicaragua siempre se han cuestionado las malas elecciones de los vestidos de noche, “ y en esta ocasión si se habló mal no fue porque el vestido o la candidata hubieran fallado, ya que tanto ella como el traje se complementaron muy bien”, continuó Avilés.

No opinan

Cuando El Nuevo Diario consultó a Gómez sobre el vestido se limitó a decir que era un diseñador dominicano.

Después ella, ni el director del evento decidieron no comentar más al respecto.

“El no querer confirmar este dato es una forma de frenar las críticas que han trascendido el simple tema de un vestido, las personas han desatado una serie de ataques hacia Joseling y es algo muy desagradable. Creo que es muy prudente y sensato de su parte no emitir más comentarios al respecto para que ya cese morbosidad de las personas que están utilizando el tema para causar malestar en una muchacha que al igual que las otras candidatas, trabajó y confió en su capacidad para materializar su sueño y los organizadores del evento tienen que hacer todo para protegerla porque no es fácil llevar un título de belleza por todo un año y te señalen, te cuestionen, te acosen”, apuntó Avilés.

Por su parte Castelo mencionó que usar un vestido en diferentes concursos es de mal gusto, no todas las candidatas tienen la misma silueta, a unas les favorece por lo general a la primera ya que es hecho a su medida y la que lo usa posteriormente siempre será la víctima de los haters y las redes”.

Indicó que en Nicaragua están acostumbrados a reutilizar y no nos damos cuenta de que está mal.

Castelo recomendó que deberían de ser más sigilosos en la selección de los look, mirá este caso la Miss Mundo Nicaragua fue criticada, pero el look de Miss Universo Canadá fue aplaudido por conservar la esencia glamurosa.

Finalmente Avilés cree que la participación internacional de esta muchacha va a tener su resultado positivo “porque en medio de toda esa amargura que los cibernautas están destilando en su contra se va a volver encontrar paladines que la defiendan y la van a apoyar como a ninguna otra “porque la está teniendo una aceptación inesperada entre toda esta tempestad y está cambiando paradigmas”.