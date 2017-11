Reina nicaragüense sufre extraña alergia en un concurso en Bolivia

La representante de Nicaragua en el certamen Reina Hispanoamericana 2017, celebrado en Bolivia, Ariadna Orellana, sufrió una extraña alergia dos días antes de la gala final del concurso.

La modelo nicaragüense compartió en su cuenta de Facebook, fotografías y un relato de la difícil situación por la que pasó.

“Había notado que en mi cuello me habían salido unas pequeñas ronchitas, pensé que eran por calor (sarpullido). A las 5 de la tarde la organización llamó a los paramédicos para que pudieran inyectarme ya que mis ojos se estaban tornando cada vez más rojos”, relata la joven en su Facebook.

Ariadna Orellana también compartió que justo dos días antes de la gala final del certamen los médicos le recomendaron guardar reposo y tomar un tratamiento bastante caro y que fue gracias a la colaboración de sus compañeras que pudo comprarlo.

“El tratamiento incluye muchas pastillas e inyecciones que no fueron nada baratas y gracias al buen corazón de mis compañeras pudimos realizar la compra de mis medicamento y pagar la consulta en ese momento”, relató Orellana.

La nicaragüense confesó que esta situación fue bastante difícil para ella, porque además de presentar esa extraña alergia, debía representar a su país en el certamen.

“Se imaginan ustedes tener un evento al día siguiente en cuál tenés que usar maquillaje y aún no sabes si será posible aplicar un poco porque tu piel está sensible y delicada. Mientras tanto a seguir todo al pie de la letra. Tratamiento y dieta especial”, compartió la joven.

El sábado Orellana despertó mejor de lo que estaba en los últimos dos días pero aún se notaban las marcas en su piel, tenía muchas dudas de poder presentarme por la noche hice un experimento de maquillaje solamente en el cuello por si había una reacción pero gracias a Dios no sucedió nada”.

La representante de Nicaragua contó que todo indica que la alergia fue por unas anchoas que comió en una ensalada cesar el martes por la noche. “Yo no soy alérgica a nada pero parece que eso fue el gatillo de mi alergia que médicamente es urticaria aguda facial. Pero para realmente saber a qué fue lo que me dio la alergia tengo que realizarme una prueba de punción cutánea”, dijo.

Ariadna Orellana, quien en 2013 figurara como Reina del Carnaval y como virreina en Miss Costa Maya representó finalmente a Nicaragua en Bolivia pero no logró ningún premio.

Nicaragua ha participado 10 años seguidos en ese evento y no ha logrado clasificación, confirmó Edwin Avilés, director nacional de Reina Hispanoamericana.

La corona de Reina Hispanoamericana 2017 se la llevó Miss Filipinas, Teresita Seen Márquez.

A pesar de no haber ganado, Orellana asegura que la experiencia fue muy bonita. “muy linda, bastantes actividades! Grabaciones, sesiones de foto, almuerzos con autoridades de la ciudad. Visitar La Paz, Copacabana y el lago Titicaca fue un espectáculo. Hasta tuve la oportunidad de vestirme como cholita boliviana. Y no puedo dejar de mencionar que la competencia mis compañeras ha sido de las más sanas que he tenido. Hubo mucha armonía, compañerismo y unidad. El resto para ustedes es historia... pude presentarme en la final de Reina Hispanoamericana 2017 y ser Nicaragua”, finalizó Orellana.