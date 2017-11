Lo "#Natural" en la cantante mexicana Paty Cantú es "ser hoy más atrevida como mujer, como artista y como una compositora sin miedos", dijo a Efe en la presentación de este nuevo sencillo donde fusiona "su pop con ritmos urbanos".

La cantautora aseguró que esta nueva canción "no es reguetón" porque no suena a "la línea típica lírica de lo urbano, sino como una fusión de géneros, uno de los colores fuera de lo común" que encontrarán en su nuevo álbum "#333".

"Los ritmos urbanos son el nuevo pop. Un ritmo que no tiene miedo de fusionarse con distintas líneas melódicas y arreglos", explicó la tapatía en la presentación de su sencillo en un centro comercial de la capital mexicana.

Este nuevo sencillo, escrito y producido por Paty Cantú en colaboración con el cantante puertorriqueño Juhn "El All Star", "no es sólo para mostrar lo mexicano, sino para entender las raíces musicales de este mundo que no entiendo", destacó.

La compositora lamentó que el género del reguetón esté "tipificado y generalizado", pues "el arte es precisamente un lugar donde no sentimos prejuicios, encontramos lo que uno necesita".

"#Natural" llegará a la plataformas digitales de venta y reproducción de música el 10 de noviembre, dejando en claro que "no se trata de géneros, sino de evolución y sentimientos con mi esencia", comentó.

Cantú dijo que esta canción es "una probadita" de uno de "sus más grandes sueños", su próximo álbum #333, pero no quiso dar más detalles pues, "como en el enamoramiento, si entregas todo no te queda curiosidad para después".

En este material, grabado en su natal Guadalajara, tuvo la oportunidad de "mezclar influencias y jugar con fusiones sin prejuicios".

En "#333" participan el cantante español Alejandro Sanz, los italianos Andrea Bocelli y Laura Pausini, el cantautor argentino Luciano Pereyra y Juhn, compositor de artistas como Maluma y Tito "el Bambino".

Además, incluyó el tema que grabó con Juan Gabriel en 2015, "No discutamos".