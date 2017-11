Después de toda la polémica que atravesó su reinado, Joseling Gómez, Miss Mundo Nicaragua 2018, realizó un Facebook Live con El Nuevo Diario para compartir más sobre ella, dejando claro que es una chavala que lucha por sus sueños.

Gómez se definió como muy segura desde el principio de la competencia y jamás demostró temor en ser eliminada durante la etapa selectiva del reality show de Miss Mundo que se transmite por Canal 2. Al ser cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió por parte de algunos seguidores del certamen de belleza, la beldad boaqueña dijo que es respetuosa y tolerante con las opiniones de los demás. “No me ha afectado mucho. Tolero cualquier comentario”.

Asimismo señaló que durante la competencia su situación económica no fue impedimento para seguir luchando por la corona. “Yo no me voy a dar por vencida. Yo busqué cómo. Me moví en mi departamento y la gente me ayudó”.

Su fuerte

“Siempre fui positiva. Nunca me di por vencida”, dijo la reina de belleza sobre las cualidades que la diferenciaban de las demás candidatas”. Afirma que en el certamen aprendió muchas cosas y la lección más fuerte la comparte con sus seguidores: nunca se den por vencidos. “En la vida siempre habrá obstáculos. Yo terminé mi carrera. Hubo comentarios negativos que me han ayudado a crecer como persona”.

El vestido

La joven tocó el tema del famoso vestido que usó en la final de Miss Mundo, reiterando que no es el vestido que le dio “el toque de suerte” para ganar, sino la actitud y la preparación. “El resultado de mi perseverancia está aquí, la corona. Soy una mujer positiva y que cree en sí misma”, comentó.

Gómez llamó al respeto a la mujer nicaragüense, porque “no importa el vestuario, sino el corazón y la persona que vaya a representar al país”.

También señaló que las mismas características que la llevaron a ganar Miss Mundo Nicaragua la harán brillar internacionalmente.

“Los nicaragüenses se darán cuenta quién es Joseling. Soy una chavala muy carismática y positiva que no se da por vencida. Les voy a demostrar a la gente que no cree en mí”.