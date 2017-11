La compositora mexicana Paty Cantú ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de la canción ‘Natural’, un tema del género urbano que grabó junto al puertorriqueño Jhun en su natal Guadalajara, Jalisco. Contenta y satisfecha dice sentirse la artista en estos momentos, según compartió en una entrevista telefónica que concedió a El Nuevo Diario.

La intérprete de temas como “Corazón Bipolar”, “Suerte”, “Amor, amor, amor”, “Valiente”, entre otros, aseguró que sintió la necesidad de producir algo nuevo con otro artista que fuese especialista en un género diferente al de ella. La canción tiene sonidos urbanos, pero también coquetea con el pop, género con el que comenzó en el dueto Lu. Cantú compartió que ha significado para ella esta evolución musical y qué podemos esperar de su producción ‘333’.

¿Qué representa para vos “Natural”?

Es mi evolución como artista, mis ganas de no quedarme siempre en lo mismo. Lo natural es el cambio constante que puedes experimentar, es un llamado a atrevernos a dejar ese miedo a un lado y abrirnos a las posibilidades de seguir adelante, y eso es un poco de lo que sucede en el 333, un proyecto que inclina a esta canción hacia lo alternativo, porque en él encontraremos fusiones de por lo menos cuatro géneros distintos. Es también, el poder compartir en el escenario la música que con otros artistas normalmente no haría.

¿El proceso de cambio de género fue difícil?

No había contemplado antes este cambio y tampoco tenía prejuicios respecto al reguetón. Como cantautora de balada pop no me miraba haciendo otra cosa. Lo bonito de todo esto es que me di cuenta que podía llevar mi música a otros países y conversar con otros artistas como Alejandro Sanz y Juan Gabriel, me hicieron ver que los cambios son buenos, y que no debemos de tener miedo. En Latinoamérica hay muchas propuestas muy buenas, prueba de ello es la colaboración de Shakira con Maluma y Nicky Jam.

¿Tuviste antes consejos de otros artistas?

Recuerdo que Alejandro Sanz y Juan Gabriel me dijeron una vez que hay muy poquitas mujeres cantautoras y que las que están, tienen que hablar de la generación que reflejan y no solo de sí mismas. Considero que el reguetón es parte de mi presente y que tiene muy buena aceptación. Además, me inspiro mucho en lo que pasa a mi alrededor, en la historia de alguien que lucha contra una enfermedad, la discriminación que existe todavía en el mundo, y me inspiran todas las mujeres.

¿Cuál es tu propósito al incursionar en la música urbana?

Siempre he sido defensora de las mujeres y del empoderamiento personal y creo que esta canción (Natural) es energética. Busco que la mujer tenga presencia dentro de una fusión de géneros que predomina en el mundo para los hombres, que la mujer tenga una canción con su punto de vista, que esté completa y absolutamente empoderada de la situación. Quiero demostrar que las mujeres sí podemos cantar temas de reguetón, mi objetivo es romper estereotipos.

¿Qué nos podés adelantar de tu próximo álbum 333?

Se lanzará en el primer trimestre de 2018. El disco tiene variedad de géneros, así que podrán encontrar hip-hop, trap latino, urbano y dembow, sin dejar de lado la balada pop. En 333 participaron, además de Jhun, artistas como Andrés Cepeda, Karol G (ambos desde Colombia), el español Pablo López, Jesse Báez (de Guatemala) y la joven estadounidense Bea Miller. Para mí puede ser el proyecto más arriesgado, porque es un género poco común en mí. De forma interactiva, a través del 333, las personas empezarán a escuchar contenido de este material antes de lo planeado en los conciertos.

¿Cuáles son los planes para cerrar el año?

Estoy preparando la nueva gira que se llamará #333, que resalta el sonido y la estética del video de ‘Natural’ para que lo vean y no tengan que esperar. Yo cierro 2017 llevando esta canción a Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, y a inicios de 2018 visitaré Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y España. Aún las fechas están por confirmarse. Y con el favor de Dios espero poder reunirme pronto con mis seguidores nicaragüenses.