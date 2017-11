Autoestima: se siente cómoda dentro de su piel, asume gustosamente las responsabilidades que elije tener y de esa manera logra un mayor éxito, porque lo que hace es por elección y con cariño.

Buenos días: inicia con un gracias a Dios, un nuevo comienzo, una oportunidad, muchas cosas por hacer y aprender.

Compromiso: está comprometida consigo misma, con la vida, los retos y por supuesto las aventuras.

Discreta: “Ojo, pestaña, oído e intuición, antes de juzgar a una persona me pongo en sus zapatos”.

Éxito: está consciente de que no todo en esta vida se consigue fácilmente y tiene claro que se necesita fuerza de voluntad y perseverancia.

Feliz: alegre, espontánea, le gusta sacarle partido a cada cosa que hace y disfruta cada etapa de su vida, sea buena o solo una mala experiencia.

Guerrera: ha saltado infinidades de obstáculos a fin de lograr sus metas, objetivos, sueños y propósitos.

Honesta: le gustan las cosas que se realizan con la mayor transparencia posible, le chocan las injusticias.

Inicio con pie derecho, he superado el dolor, he cerrado historias, me he adaptado a nuevas experiencias con un nuevo comienzo.

John: el nombre del niño que le alegra sus días, quien es su motor para salir adelante.

Kermés: “He participado de actividades colectivas con el fin de saciar mi apetito”.

Lora: es un animal que desea tener, por sus características peculiares al ser inteligentes y parlanchinas.

Música: una vida sin música es como un día sin sol... Tanto tu cuerpo como tu mente sienten que les falta algo. Escuchar música puede aportar beneficios que tienen que ver con la calma la concentración.

Ojo clínico: la observación me lleva a reflexionar, conocer y ver situaciones que pueden ser buenas o malas.

Pasión: siento la emoción, el entusiasmo que engloba mi deseo y satisfacción por cada paso que doy.

Quebradura: una situación que marcó mi vida, de la cual aún estoy recuperándome gracias a Dios, hoy doy fe de su amor hacia mí.

Respirar aire fresco y puro, cuidar de la mente, los pensamientos son beneficios que aprovecha cuando tiene la oportunidad.

Sonreír: “Cuando me encuentro francamente bien, las sonrisas salen solas como algo natural, este signo externo de alegría, felicidad, aprecio y diversión es contagioso.

Tolerante: trata de no perder la cabeza fácilmente ante situaciones hostiles, pues hay quienes te quitan la voluntad, pero trata de lidiar y reaccionar bien ante ellas.

Única: no imita a nadie, ni trata de parecerse a otra persona, sin embargo sabe admirar a otras personas por su manera de ser y logros.

Verdad: “Aunque a veces te desilusiona, es mejor conocerla que vivir de mentiras.La verdad nunca daña una causa justa”.

Wifi: “Son cada vez más los que se suman a esta forma de entender la vida, ya en lugares públicos, privados y hogares es la nueva moda, para no aburrirse y estar conectados con el mundo”.

Xilófono: “Cada vez que escucho su son se me alborota el corazón y me contagio de cultura y pasión”.

Y a los amigos lectores les pido que recuerden que la felicidad es un proyecto inteligente y que todo depende de ti.

Zona de confort: “No estoy estacionada, me encuentro en un mundo lleno de posibilidades, de esperanzas, con las que voy paso a paso avanzando”.