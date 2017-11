“La tecnología no es la solución a todo”

Ranjiv Ramgolam, director de estrategia regional Ogilvy & Mather Latinoamérica conversó con El Nuevo Diario sobre las fronteras publicitarias entre países, y el reto de la planeación estratégica.

Él será uno de los conferencistas en Granada Creativa, encuentro con expertos en publicidad, que se realizará en el país el 24 de noviembre en Hotel Granada.Para este creativo, no tener prejuicios sobre nada y estar abierto a nuevas maneras de humanizar los procesos de venta es la clave del éxito para desarrollarse en las industrias creativas y publicitarias.

A los jóvenes les recomendó que dejen todos sus prejucios en la entrada, “porque los prejucios llevan al mal entendiemiento del ser humano. Un ser humano no comprendido, es uno que no le va dar gusto ver, sentir o experimentar lo que una idea le esta ofreciendo porque no hay sintonía de contexto o sintonía personal”.

Ramgolam compartió que las mejores ideas han cambiado el mundo. “Si comenzamos con la rueda, y seguimos por los años de evolución humana, económica y social, fue una idea la que cambió la historia para mejor. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que hizo que nuestras vidas estén mejor, comenzó como una idea que más de una persona pudo visualizar y llevar acabo”.

Evolución creativa

“Leo más que nunca y escucho más que nunca. Si bien creo que estamos en evolución continua, muchas veces el pasado se repite, lo que cambia es el formato y la forma. Yo personalmente soy fanático de la tecnología, pero también creo que la tecnología no es la solucion a todo. El próximo paso para mí es personalizar de verdad el relacionamiento de compra a gran escala. Eso requiere de historias, ideas, servicios que no solo nos entiendan, sino que también sean transparentes y útiles en lo que proponen”, señaló el director de estrategia regional Ogilvy & Mather Latinoamérica.

el reto

Apuntó que es un mundo complejo el que viene, hay que entender de mucho y rápido. “El reto más grande es elevar el pensamiento sobre todo el ruido para entender cuál es el problema real y qué es lo que una idea debe lograr. Otro reto es entender a usar data y no depender de la data, sino depender de una combinación de data e instinto. Cada día me cruzo con menos personas con menos instinto en esta industria, y eso tiene que cambiar”.

Ramgolam destacó además, que no existe la planeacion estratégica, existe solo la estrategia, y esas estrategias hay que forjarlas en un contexto de muchas complejidades y velocidades de mensajes, audiencias, ofertas, segmentos, plataformas y marcas. “El gran reto es como ser simple y preciso en lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer para que eso genere ideas que cambien comportamientos”, dijo el experto.

Sobre Granada Creativa indicó que es un evento que crece y crece, “y espero que este año le haga justicia a su nombre, y que explote con la energía e ideas que su país tiene para mostrarle al mundo”.