“Hay escasez de creatividad”

La segunda edición de Granada Creativa contará con la ponencia de Martín Gonzalo Noé, quien en entrevista con El Nuevo Diario afirmó que es necesario ser efectivos y no efectistas. Para el experto, actualmente la tecnología está al alcance y es barata… “lo que escasea es la buena creatividad”, dijo.

¿Cómo decidiste que el mundo del Marketing y la publicidad era a lo que querías dedicarte?

En realidad fue el mundo del Marketing el que me eligió a mí. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero siempre me sentí muy atraído por la creatividad y de eso, poco en el mundo de la Diplomacia. Por tal motivo comencé a vender productos publicitarios y en poco tiempo era uno más de este mundo fascinante.

Cuéntame una experiencia que haya marcado tu trayectoria durante tus inicios en este medio.

Mi comienzo en el mundo publicitario fue admirando a grandes genios del ambiente, genios que lamentablemente hoy escasean, como Martín Mercado, Heernan Ponce, Fernando Vega Olmos y por supuesto Carlos Baccetti y Ramiro Agulla. Estos últimos fueron la dupla creativa de Skytel en 1994, donde yo era jefe de publicidad y en una presentación de propuestas creativas nos advirtieron que una de las tres ideas que traían solo sería posible incrementando el presupuesto de Media en un 50% . Al otro día mi jefe y yo estabamos tomando un avión a EE. UU. para pelear esa extensión del presupuesto. Moraleja: buenas ideas seducen presupuestos…

Durante mucho tiempo estuviste involucrado en el área de Ventas, Desarrollo de Negocios y ahora te desempeñas como Director de Transformación Digital, ¿Cómo ha sido ese cambio y cómo esa experiencia ha contribuido a tu actual desempeño laboral?

Toda mi carrera se basó en la búsqueda de entender el comportamiento de usuarios y audiencias, a fin de adaptar las ideas creativas al mejor formato para lograr un mayor impacto…

¿Qué implica para una empresa o marca iniciar una transformación digital?

Principalmente no tener miedo y desmitificar muchos monstruos creados por quienes desean mantener el control de la industria en guetos privados de caza. Hay que buscar ser efectivos y no efectistas. Hoy la tecnología está allí y es barata… lo que escasea es la buena creatividad.

A medida que pasa el tiempo, la tecnología evoluciona. ¿Cómo ha sido tu adaptación, la publicidad? ¿Consideras que la creatividad también tiene que evolucionar?

La tecnología y los comportamientos evolucionan independientemente de si nosotros elegimos estar dentro o fuera. Si las marcas no toman la decisión, sus consumidores la tomarán por ellas. El desafío es entender cómo y cuándo dar usos eficientes.

¿Cuál consideras que es la clave del éxito en este medio?

Humildad (que no abunda…) y entender la permanente evolución de herramientas y del negocio publicitario. No obstante, antes deberíamos acordar qué es ser exitoso en nuestra industria. Personalmente conozco muchos exitosos que entendieron el negocio con un perfil bajo y el anonimato total.

¿Cuál es tu consejo para la gente joven que busca iniciarse en este mundo?

“Think out of the box”, pensar fuera de la caja… ser naturales, pero sin caer en la bohemia de pensar ideas como un arte abstracto y no para ayudar a las marcas a conseguir sus objetivos de negocio.

¿Cuáles son los retos que deben asumir quienes están adentrándose en el mundo de la publicidad?

Deben asumir los retos de sus padres que esperaban un hijo médico o abogado ( jajajajaja )

¿Consideras que la creatividad es un instrumento que cambiará el mundo?

Sí, pero si nos la creemos vamos a empeorar el mundo. El mundo está lleno de soberbia y autoreferencias…

¿Cuál es la mayor satisfacción que te llevas al trabajar en el mundo de la publicidad y la creatividad?

El orgasmo mental que logra la epifanía de las ideas es incomparable.

Fue nominado para un Emmy Digital en Cannes, ¿Cómo esta nominación te ha motivado para continuar innovando en tu carrera profesional?

Fue una increíble experiencia. Competir con Australia y Alemania en producción digital con una idea increíble fue una de David y Golliat. Sin duda es súper motivante el hecho de pensar que las buenas ideas igualan.

¿Cuál es tu opinión y expectativa acerca del Festival de Publicidad “Granada Creativa”?

Aprender mucho, hacer buenos amigos y probar la bebida típica en un bar de Granada que no sé cuál es …