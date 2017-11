Una cantante será juzgada en Egipto por haber hablado mal del Nilo

La cantante egipcia Sherin Abdel Wahab será juzgada por haber insinuado en un concierto en el extranjero que beber agua del Nilo podría ser peligroso para la salud, indicaron el miércoles fuentes judiciales.

La popular artista fue acusada de haber "perjudicado el interés general" y se fijó su proceso para el 23 de diciembre, según las mimas fuentes.

El sindicato de músicos anunció el martes que le prohibirá actuar en Egipto después de un concierto que ofreció en Emiratos Árabes Unidos.

Usuarios de las redes sociales compartieron un video de ese concierto, en el que se ve a una seguidora preguntándole a la estrella: "¿Ha bebido agua del Nilo?", uno de sus éxitos.

"Contraerías la esquistosomiasis", respondió la intérprete, en alusión a una enfermedad provocada por gusanos parásitos en algunas aguas dulces, que las autoridades egipcias llevan años combatiendo.

"¡Bebe Evian, es mejor!", bromeó, refiriéndose a una marca de agua mineral.

Sus comentarios, señaló el sindicato de músicos en un comunicado, se burlaron "de forma injustificada de nuestro querido Egipto".

La cantante se defendió en Facebook, escribiendo que el concierto había tenido lugar hacía más de un año y que "no recuerdo haber dicho eso porque, por supuesto, no lo pensaba y eso no refleja mis sentimientos hacia mi país [...], lo siento".