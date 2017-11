El Grammy Latino, a los pies de Alejandro Sanz

Del "Corazón partío" a "Un zombi a la intemperie", de "Cuando nadie me ve" a "Looking for paradise": hay mucho material para el homenaje a Alejandro Sanz este miércoles en Las Vegas como Persona del año de los premios Grammy Latino.

El español de 48 años será objeto de este reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación, que durante su carrera ya lo ha galardonado con 20 Grammy Latino, además de otros tres anglófonos.

Y para cantar sus grandes éxitos, invitados de primera: Residente, David Bisbal, Alejandro Fernández, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Jesse & Joy, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Gian Marco, Manuel Fernández Montoya "El Carpeta" y Niña Pastori, por nombrar algunos.

La celebración se realizará en el Mandalay Bay, el hotel desde donde un hombre disparó a una multitud en un concierto de música country a inicios de octubre matando a casi 60 personas en lo que se considera el tiroteo más sangriento de la historia reciente de Estados Unidos.

La policía de Las Vegas dijo a la AFP que activaría un operativo especial de seguridad tanto para esta noche como para la gran gala del Grammy Latino el jueves en el hotel MGM Grand.

Residente -René Pérez Joglar- llega a la ceremonia con el mayor número de nominaciones en la maleta, nueve, por su primer trabajo en solitario desde que dejó Calle 13, inspirado en un estudio de su genoma

Maluma y Shakira le siguen con siete y seis respectivamente, mientras que Luis Fonsi conquistó cuatro con su gran éxito "Despacito", cuya versión con Justin Bieber, estuvo 16 semanas en el top de la lista Billboard.

Los Grammy Latinos se otorgan por votación de los miembros de la Academia, incluidos artistas, compositores, productores e ingenieros.

- Gaditano universal -

Sanz, nacido en Madrid en 1968 en el seno de una familia gaditana bajo el nombre de Alejandro Sánchez Pizarro, tiene 16 álbumes publicados y más de 25 millones de copias vendidas.

Su voz prolongada como la del flamenco la usó de forma brillante para hilar baladas, pop y rock, escribiendo todo un nuevo capítulo en la música en España, que se extendió a América Latina y al mundo.

Comenzó a tocar la guitarra a los siete años y a los 10 ya comenzó a componer, inspirado en su padre, que también era un amante de la música. Y aunque una primera maqueta fue rechazada por el sello Hispavox, Warner apostó a su talento y grabó su primer disco.

"Nunca pensé en vender millones de discos, lo importante para mí era hacer música, coger mi guitarra, cantar y evadirme de todo lo que no me gustaba a mi alrededor. Era mi vía de escape", dijo al sitio 20 Minutos en 2016.

Ya triunfaba en España y "Más" (1997), su quinto álbum de estudio, lo lanzó al mundo con más de cinco millones de copias vendidas. "Corazón partío" y "Amiga mía" destacan entre sus canciones.

"Le encuentro el significado a mis canciones aun cuando pasa el tiempo, y eso es maravilloso porque el subconsciente también escribe", dijo este año a la cadena SER este cantante que tiene cuatro hijos.

"Más" cumplió 20 años en junio y lo celebró con un gran concierto en Madrid.

Le siguió "El alma al aire" en 2000, ya consagrado como artista mundial y que lo llevó a colaborar luego con The Corrs, Destiny's Child y más adelante con Alicia Keys, con la que grabó "Looking for paradise" y de quien ha dicho quiere como a una hermana.

También ha cantado con Shakira en "La tortura" y "Te lo agradezco pero no", ambos grandes éxitos. Y con Calle 13 y Maná, entre otros.

Antes de la gran fiesta en su honor, la Academia entregará también el miércoles el premio a la Excelencia Musical a la puertorriqueña Lucecita Benítez, al brasileño João Bosco, al venezolano Ilan Chester, al argentino Víctor Heredia, a los españoles Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones de Los del Río, a la mexicana Guadalupe Pineda y al dominicano Cuco Valoy.