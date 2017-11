Creativo de Google, en Granada Creativa

Lo que surgió como un fracaso para Luis Gaitán, en una prestigiosa agencia en París, sirvió como peldaño para llegar a ocupar uno de los mejores puestos en Google: ser creativo.

El francoamericano estará presente en la segunda edición del Festival Granada Creativa este 24 de noviembre, evento organizado por la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP).

Gaitán comparte que un día antes de la entrevista en la agencia de París, se enteró que debía entregar un portafolio creativo para postular a un puesto como practicante. Al respecto agrega que no tenía ni una sola idea que presentar; por lo que la imaginación ocupó la principal salida en un momento inesperado, el resultado fue ver cómo las manos del redactor más importante de esa agencia rompía a pedazos el portafolio presentado. Sin embargo, días más tarde recibió una llamada y obtuvo el puesto. Le dieron una oportunidad, pero su primer paso comenzó con una gran decepción de fracaso, a lo que hoy en día considera la razón del éxito.

“La publicidad me ha encontrado a mí, nada me predestinaba a trabajar en esta industria. Me fui enamorando de este oficio y tuve claro que quería crecer en esto”, expresó Gaitán.

Fuente de inspiración

El creativo comparte que su fuente de inspiración es todo: la vida, la calle, la familia, las conversaciones, las películas, “la inspiración en creatividad tiene que tener un alto contenido de curiosidad, y allí es lo que fundamenta todo, como publicistas tenemos que ser expertos en observar a la gente”.

Asimismo señaló que no adaptarse a la tecnología es significado de muerte. “Estamos viviendo en una época como de revolución industrial, donde se nos está cambiando todo y tenemos que aprender a evolucionar. Hoy en día si no entendés la tecnología no entendés la vida ni cómo se comportan las personas. Y adaptarse es algo que enseña cómo actúa el usuario. Debemos entender que si el usuario usa la tecnología a diario tenemos que estar presentes allí y replantear nuestras campañas, con narrativa que no huela a publicidad.”, indicó.

También enfatizó que no se debe de pensar en vender anuncios sino entender el comportamiento de la gente, de lo contrario “estamos perdiendo el pulso”.

La clave del éxito

El creativo de Google añadió que a su juicio la clave del éxito es la creatividad, la frescura, y el saber realizar un mensaje en el tiempo y momento correcto. “Es la base de todo y la razón de ser de la publicidad. La creatividad es un instrumento para cambiar el mundo en todos los aspectos, son las ideas y pensamiento que hacen que se muevan las cosas”.

Para dedicarse a la publicidad, el experto agregó que hay que tener hambre y estar convencidos, porque es un oficio muy demandante pero fascinante. “Es un oficio que si no te apasiona vas a sufrir”.

Finalmente, aconsejó saber escucharse y poner en práctica todo lo que saben. “Hay que aprender a escuchar y pelear por mantenerse en la industria”.