El actor estadounidense George Clooney dirigirá y protagonizará la miniserie de comedia negra “Catch-22”, en lo que será su primera participación televisiva en casi dos décadas, tras su salida en 1999 del exitoso drama médico “ER Emergencias” con el que saltó a la fama.

Medios especializados estadounidenses afirmaron que la miniserie, basada en la novela homónima del escritor norteamericano Joseph Heller, es un proyecto de Paramount Television y de la productora Anonymous Content, responsable de varias series de prestigio de los últimos años como “True Detective”, “Mr. Robot” o “The Knick”, entre otras.

La serie aún no fue adquirida por ninguna cadena para su distribución, pero se espera que con la participación de la estrella de “Ocean’s Eleven” y “Up in the Air” se la disputen los grandes jugadores del mercado de TV lineal y de streaming.

Las grabaciones iniciarán en 2018 y todavía no se anunciaron los nombres que acompañarán a Clooney, quien se hizo famoso al interpretar a un médico de emergencias en la icónica serie “ER” antes de convertirse en uno de los miembros de la élite de Hollywood.

“Catch-22” cuenta la historia de un soldado estadounidense llamado Yossarian durante la Segunda Guerra Mundial, enojado porque el gobierno de su país continúa ampliando la cantidad de misiones que debe cumplir cada efectivo antes de ser liberado del servicio.

La historia pone de manifiesto el absurdo que suponen las reglas del ejército muchas veces contrapuestas: Yossarian decide declararse loco para evitar las misiones, solo que para demostrar su insanía debe proponerse como voluntario para participar de las más peligrosas de todas.

Clooney personificará al coronel Catchcart, el superior de Yossarian, que le presenta el paradojal par de reglas contrapuestas.

La decisión del actor de volver a la televisión se conoce después de que otras estrellas ganadoras del Óscar como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Julia Roberts, Robert De Niro y Michael Douglas, se han sumado a proyectos en la pantalla chica en los últimos años.

Tiene otras prioridades

En una entrevista en The Sunday Times, deja claro que no ha perdido el interés por su trabajo, tan solo ha cambiado el orden de sus prioridades. “Llevo actuando mucho tiempo”, asegura quien tiene tres décadas de carrera a sus espaldas. Pero además del crecimiento de su fortuna, hay otro aspecto que le ha apartado un poco más de la interpretación. “Ya no soy el galán que se lleva a la chica”, dice con cierto pesar en la entrevista al periódico británico. “Tampoco debo serlo”, aclara hablando de calidad y no de protagonismo. “Si alguien me ofrece un papel como el de Paul Newman en “El Veredicto”, yo me apunto. Pero no hay tantos”. El pasado junio vendió la compañía de tequila Casamigos, fundada junto con su amigo Rande Gerber, por 1,000 millones de dólares. “Ya haré dinero de otra forma si lo necesito.